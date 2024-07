"Não imaginei", diz advogada de Flávio Bolsonaro sobre gravação de reunião com a Abin

Advogada de Flávio Bolsonaro participou de reunião - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

A advogada Juliana Bierrenbach, responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL), o filho 01 de Jair Bolsonaro (PL), afirmou não saber que a reunião com o então presidente e o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL), havia sido gravada. Ela participou do encontro, que aconteceu em agosto de 2020.

Na reunião, Bolsonaro e Ramagem traçaram estratégias para barrar um avanço da investigação sobre as rachadinhas no gabinete de Flávio, na época em que ainda era deputado estadual.

>> "Montanha pariu um rato", dispara Flávio Bolsonaro sobre áudio

>> Ramagem coloca Bolsonaro na berlinda em escândalo de gravação

>>>Bolsonaro mantém apoio a pré-candidato que o gravou sem consentimento



“Eu não tinha a mais remota ideia disso [de que estava sendo gravada]. Até porque, no início da reunião, foi pedido que nós deixássemos nossos celulares em algum lugar, não lembro exatamente onde foi, que nós deixássemos na entrada. Eu imaginei que a reunião não estivesse sendo gravada. Não tinha a menor ideia”, afirmou em entrevista à coluna de Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Veja momento em que Trump foi atingido por tiro:



“Eu imagino que, se há algum tipo de escuta no gabinete presidencial, a escuta é ambiental. Eu não podia imaginar, jamais imaginei que ele estivesse gravando”, pontuou.

Após a divulgação do áudio da reunião, na segunda-feira, 15, Flávio Bolsonaro se manifestou e negou qualquer fato comprometedor no encontro.