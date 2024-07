Bolsonaro mantém apoio a pré-candidato que o gravou sem consentimento

Ramagem foi diretor da Abin durante o governo Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou nesta sexta-feira, 12, que segue apoiando Alexandre Ramagem (PL) como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, mesmo após a revelação de que o aliado lhe gravou sem consentimento durante uma conversa em 2020.

Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão de Bolsonaro e teria gravado uma conversa em que o então presidente da República pedia a blindagem de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante as investigações sobre a prática de “rachadinhas” nos gabinetes do parlamentar.

O áudio foi parar nas mãos da Polícia Federal (PF), o que ajudou a permitir a deflagração da Operação Última Milha, que investigava o uso político da Abin por parte de Bolsonaro, visando, entre outras coisas, espionar e perseguir adversários, além de produzir “fake news”.

Mesmo assim, em entrevista ao portal Metrópoles, Bolsonaro afirmou que segue ao lado de Ramagem, com quem estará presencialmente na próxima quinta-feira, 18, para um ato de pré-campanha no Rio de Janeiro. O evento ocorrerá um dia depois do depoimento do ex-Abin à Polícia Federal.

“A candidatura do Ramagem está de pé. Estaremos juntos na semana que vem, no Rio. Seguimos juntos”, declarou Bolsonaro.

“Em relação a esse áudio, tem gente dizendo que eu reagi de uma forma ou de outra. Muita gente tenta falar por mim e não acerta. Não vou entrar nessa questão da gravação”, acrescentou.

VEJA MAIS:

>> Saiba como funcionava a Abin paralela do governo Bolsonaro

>> Em momento de polêmica da Abin, Haddad fala em "bandidagem"

>> STF mantém prisão de cinco investigados no caso 'Abin Paralela'