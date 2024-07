Em momento de polêmica da Abin, Haddad fala em "bandidagem"

Ministro fala sobre "quadrilha no poder" após investigação sobre Abin - Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), evitou falar, nesta sexta-feira, 12, sobre as investigações acerca de um esquema de monitoramento clandestino dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O petista afirmou, entretanto, que uma "quadrilha" esteve no poder.

“As últimas investigações dão testemunho de que tipo de quadrilha que estava no poder, e nós temos que lidar hoje com essa bandidagem, e vai ser assim, até que nós possamos reconstituir os polos em termos moderados para que a disputa democrática seja feita, respeitando as regras do jogo”, disse o ministro, que esteve no 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo.

Na última quinta, 11, a PF revelou ter encontrado no computador de Alexandre Ramagem, ex-Abin, um áudio de uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, onde os dois traçam uma estratégia para blindar o senador Flávio Bolsonaro (PL) ma investigação sobre um suposto esquema de rachadinha no seu gabinete.