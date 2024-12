Acusado de matar e carbonizar namorada na Bahia pega 20 anos de prisão

Julgamento ocorreu nesta terça-feira, 10 - Foto: Reprodução / Redes sociais

O homem acusado de matar e carbonizar o corpo da namorada na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, foi condenado a 20 anos e 4 meses de prisão. O crime aconteceu em 2020 e o julgamento ocorreu nesta terça-feira, 10.

Leia mais

>> Suspeito de matar mulher grávida com tiro de espingarda na Bahia é preso

>> Homem que atirou contra mãe e filho é condenado a 20 anos de prisão

Durante a sessão, no Fórum de Mar Grande, a defesa de Charles Adamo Jesus de Araújo contestou provas apresentadas pela família da vítima, Ludmila Aragão Campos. De acordo com o G1, a juíza analisou o pedido por uma hora e decidiu não acatar o pedido dos advogados do condenado.

Relembre o caso:

O corpo de Ludmila foi encontrado no dia 28 de janeiro de 2020, dentro de seu carro, às margens da BR-110. Ela havia se mudado de Salvador para a Ilha de Itaparica com o objetivo de realizar seu sonho de ter um restaurante.

Na mesma ocasião, a casa de Ludmila, localizada em Aratuba, na Ilha de Itaparica, também foi incendiada. Durante as investigações, foi descoberto que Ludmila estava em um relacionamento abusivo e temia terminar com o agressor.

Segundo a família da vítima, Ludmila Campos já havia recebido ameaças de morte por parte do companheiro, com quem estava há cerca de sete meses.