Suspeito de matar mulher grávida com tiro de espingarda na Bahia é preso

O homem suspeito de matar a companheira, grávida de 12 semanas, com um tiro de espingarda, foi detido nesta terça-feira, 12, em Barra, na região oeste da Bahia. O crime aconteceu no dia 2 de dezembro, e ele estava sendo procurado desde então.

De acordo com a TV Oeste, o suspeito de matar Luzinete dos Santos Silva, de 32 anos, foi identificado como Sidnei Souza de Moura, de 40 anos. Ele foi encontrado em uma área de mata após a polícia receber informações sobre o local onde ele estava escondido.

Segundo a Polícia Civil, Sidnei passou pelos exames de rotina e será submetido à audiência de custódia, marcada para quarta-feira, 11. A corporação acrescentou que, durante o interrogatório, ele optou por não fazer declarações.

Relembre o caso

Luzinete, de 32 anos, foi assassinada no dia 2 de dezembro com um tiro de espingarda na cidade de Barra, no oeste da Bahia. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, também pai do bebê. O casal estava junto há 8 meses e ainda não se sabe o que motivou o crime, que ocorreu dentro de um carro, em um trecho da BA-161, na localidade de Alto do Junco.