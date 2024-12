Crime brutal: grávida é morta com tiro de espingarda na Bahia

- Foto: Arquivo pessoal

Uma gestante de 32 anos foi assassinada com um tiro de espingarda na cidade de Barra, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil (PC), o principal suspeito do crime é o companheiro dela, que também seria pai do bebê. Ele não foi localizado e está sendo é procurado.

O casal estava junto há 8 meses e ainda não se sabe o que motivou o crime, que ocorreu dentro de um carro, em um trecho da BA-161, na localidade de Alto do Junco, na madrugada de segunda-feira, 2.

A vítima foi identificada como Luzinete dos Santos Silva. Ela estava grávida de 12 semanas e morreu no local. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por necropsia, e foi sepultado na tarde desta terça-feira (3), na zona rural do município. Luzinete deixou quatro filho menores de idade, frutos de outro relacionamento.

O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Barra. Testemunhas deverão ser ouvidas ao longo dessa semana na unidade policial.