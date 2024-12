Mauro Cid presta novo depoimento à PF nesta quinta

Mauro Cid ficou sob risco de perder a delação premiada após áudios vazados em que ele critica Alexandre de Moraes e a Polícia Federal (PF - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O tenente-coronel Mauro Cid, vai prestar novo depoimento à Polícia Federal (PF), na próxima quinta-feira, 5. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), possui um acordo de colaboração premiada e tem prestado informações que subsidiam inquéritos que miram o ex-presidente. As informações são do CNN Brasil.

O novo depoimento acontece duas semanas após o tenente-coronel ter sido ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para assim, manter os benefícios da colaboração premiada.

O acordo feito com o militar estava sob risco após a PF apontar omissões e contradições do tenente-coronel nas declarações dele sobre a trama golpista. Em novembro, Mauro Cid, Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

O inquérito que apura o caso já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo relator no Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Agora, cabe ao procurador Paulo Gonet decidir se denuncia ou não os indiciados.

Cid conseguiu manter sua delação após detalhar sobre a atuação do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

O ex-ajudante de ordens é considerado uma das principais peças da apuração sobre a possível tentativa de golpe encabeçada por Bolsonaro, integrantes de seu governo e aliados. O STF homologou o acordo de delação de Mauro Cid em 9 de setembro de 2023.

Em março deste ano, Mauro Cid ficou sob risco de perder a delação premiada após áudios vazados em que ele critica Alexandre de Moraes e a Polícia Federal (PF). O tenente-coronel tinha sido solto em outubro de 2023, mas foi preso novamente para explicar o vazamento dos áudios publicados pela revista “Veja”.

Mauro Cid foi preso dia 3 de maio de 2023 por, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, terem sidos indiciados pela PF no caso da falsificação do cartão de vacinas contra a covid-19 e também pela venda das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente.