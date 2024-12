General 'leva e traz' de Moraes foi cotado para chefe do Exército

General foi ventilado para chefiar o Exército - Foto: Reprodução | Youtube

O general Valério Stumpf Trindade, que é citado em uma das conversas entre os militares que tramaram um golpe de Estado como "leva e traz" de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), chegou a ser ventilado como chefe do Exército pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação é de Paulo Cappelli, em sua coluna do portal Metrópoles. De acordo com a publicação, Lula cogitou Stumpf lofgo após a vitória nas urnas, em 2022. O presidente, entretanto, acabou escolhendo o general Tomás Ribeiro Paiva como comandante do Exército.

Stumpf foi citado como um possível informante da trama golpista, que resultou no indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na conversa, Moraes é apelidado de "Ovo" pelos bolsonaristas.

"Tinha informante do ovo de leva e trás", diz um interlocutor identificado como Riva no relatório da Polícia Federal enviado para a Procuradoria-Geral da República.