"Vida Loka" do BDM morre em confronto com Rondesp no Alto do Saldanha

Um traficante integrando do Bonde do Maluco (BDM) morreu na tarde desta terça-feira, 3, durante uma troca de tiros com a Rondesp Atlântico, na 3ª Travessa Alto da Saldanha, em Brotas, em Salvador.

O intenso tiroteio assustou moradores e foi ouvido até da Av. ACM, por pessoas que estavam em um condomínio empresarial. O suspeito, conhecido como "Vida Loka" ou vulgo “VL”, chegou a ser socorrido para o HGE pelas guarnições da PM, mas a morte foi confirmada no hospital.

"Os militares realizavam rondas na região, quando se depararam com um grupo de indivíduos, que no ato de fuga, atiraram ao perceber a presença policial. Após cessar-fogo, os agentes realizaram incursão no terreno, onde novamente foram surpreendidos com disparos de arma de fogo vindo de uma área de mata. Cessado os disparos, os policiais fizeram uma varredura local no qual foi encontrado um homem caído ao solo com uma bolsa e uma arma de fogo. O ferido foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi constatado o óbito", diz a nota da PM.

Ainda de acordo com a instituição, com ele foram apreendidos um revólver calibre .38, 93 pinos de cocaína, 417 porções de maconha, 33 porções de crack e um celular. Todo material apreendido foi encaminhado para o DHPP, para registro da ocorrência.

