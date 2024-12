Operação apreende R$ 30 mil em produtos falsificados em Salvador

Durante a fiscalização, foram apreendidos cerca de 200 pares de tênis e botas falsificados - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), deflagrou na manhã desta terça-feira, 3, a Operação Piratas do Caribe, com o objetivo de combater a comercialização de produtos falsificados que utilizam marcas sem autorização.

A primeira ação foi realizada no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, em um quiosque localizado em via pública, próximo à Avenida Tancredo Neves. Durante a fiscalização, foram apreendidos cerca de 200 pares de tênis e botas falsificados, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil.

Leia também:

>> Estudante homenageia pai com botijão de gás em formatura e viraliza

>> Treze policiais são afastados após PM jogar homem de ponte em SP

>> Líder da facção Katiara é preso em operação conjunta na Bahia

O responsável pelo quiosque foi autuado em flagrante por crimes contra a propriedade industrial e conduzido à DECON, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As ações da Operação Piratas do Caribe continuarão ao longo do mês de dezembro, intensificando a fiscalização durante o período de compras natalinas.