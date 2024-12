Estudante homenageia pai com botijão de gás em formatura e viraliza

O gesto foi uma homenagem ao pai - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O estudante Lorenzo Monfardini, de 22 anos, emocionou as redes sociais ao levar um botijão de gás para sua cerimônia de colação de grau, como forma de homenagear o pai. O momento especial aconteceu na última sexta-feira, 29, na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), na Região Central de Minas Gerais, onde Lorenzo se formou em engenharia de produção.

O gesto foi uma homenagem ao pai, que há mais de duas décadas trabalha no setor comercial de uma empresa de gás. Lorenzo quis simbolizar o esforço paterno que possibilitou sua trajetória acadêmica. Um post compartilhado por ele destacou: “Esse botijão foi o peso que o pai carregou para que ele chegasse ao diploma.”

Estudante carrega botijão de gás em formatura para homenagear pai: “Esse botijão representa seu esforço e abdicação de 26 anos, para me dar o melhor”https://t.co/zSe9KKfhKG pic.twitter.com/SGLat4c29N — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) December 3, 2024

Leia também:

>> Ex-músico de Carlinhos Brown desaparece e filho faz apelo

>> Palmeirenses suspeitos de participar de emboscada são presos

>> Treze policiais são afastados após PM jogar homem de ponte em SP

No vídeo que viralizou, o jovem aparece de beca, segurando o botijão com emoção enquanto sobe ao palco da formatura e aponta para a plateia, onde estavam seus familiares. A atitude inspirou diversos internautas, um dos quais comentou: “Honrar pai e mãe é o 1º passo para ser um ser humano de sucesso.”

Após a repercussão, Lorenzo agradeceu pelo carinho e refletiu sobre sua conquista: "Meus amigos e familiares, que loucura está sendo esses últimos dias, hein? Mas finalmente chegou o grande momento: Enfim, Engenheiro de Produção! Foram 5 anos de dedicação, desafios e muito aprendizado, e agora posso dizer com orgulho que a jornada valeu cada esforço. Obrigado a todos que estiveram ao meu lado, me apoiando e acreditando em mim. Esse é apenas o começo de uma nova fase, e mal posso esperar para o que o futuro me reserva!"