Acusado de participar da chacina com 6 mortos na Bahia é preso no RJ

Um homem acusado de envolvimento na 'Chacina de Portão', que deixou seis pessoas mortas em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em 2019, foi preso nesta terça-feira, 20, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

Eduardo Santos da Silva foi condenado a 65 anos de prisão no dia 11 de julho pela morte de cinco pessoas e era considerado foragido. Ele foi localizado nesta terça, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Houve um confronto com policiais militares e ele foi atingido pelos disparos.

O foragido foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, onde está internado e custodiado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Após alta médica, ele será encaminhado para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Antes da condenação a 65 anos de reclusão, Eduardo já havia sido condenado a 14 anos de prisão por outro homicídio, praticado no mesmo episódio. Somadas, as penas alcançam os 79 anos de prisão. O crime ficou conhecido como "Chacina de Portão".

Entre as vítimas, estavam: Uma criança de 12 anos; Um adolescente de 15; Dois jovens de 19 e 23 anos; Além de duas pessoas, de 35 e 36 anos.

Segundo o promotor de Justiça Márcio Bellazzi de Oliveira, todos os seis homicídios foram cometidos pelo grupo de criminosos que Eduardo da Silva fazia parte no dia 18 de maio de 2019.

As vítimas estavam na porta da casa onde moravam ou caminhavam pelo bairro quando foram atingidos pelos tiros. Segundo o MP-BA, nenhuma delas tinha envolvimento com crimes.