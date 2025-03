Adolescente de 16 anos desaparece após se afogar em rio na Bahia

Caso aconteceu na segunda-feira, 10 - Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Um adolescente de 16 anos está desaparecido após se afogar no Rio Alcobaça, localizado na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, na segunda-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ruan Santos Carvalho estava com dois amigos, que relataram ter enfrentado uma forte correnteza ao pularem de uma pedra.

A diretoria da Escola João Mendonça, onde Ruan estuda, informou que o afogamento aconteceu quando os meninos deveriam estar na sala de aula. Os garotos chegaram a sair de casa fardados, mas decidiram se divertir no rio.

Os bombeiros fizeram buscas no rio no mesmo dia, mas não encontraram o adolescente. Nesta terça-feira, 11, as equipes voltaram ao local para dar continuidade às buscas pelo adolescente.