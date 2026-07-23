Adolescente morre após ser agredido em partida de futebol na Bahia

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Um adolescente de 13 anos morreu após passar 10 dias internado em estado grave por causa de uma agressão sofrida durante uma briga em uma partida de futebol, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O jovem faleceu na quarta-feira, 22.

Alerrandro Marques de Sousa estava internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, desde o dia 12 de julho, quando foi agredido.

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Ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que a vítima foi agredida fisicamente por outro adolescente de 15 anos, durante um jogo de futebol, no bairro Solar dos Burutis.

Os jovens iniciaram uma discussão e a situação evoluiu para uma briga e, durante a confusão, Alerrandro foi agredido com socos. Após ser atingido, o garoto caiu e bateu a cabeça no chão. Em seguida, passou a apresentar sinais de gravidade, chegando a espumar pela boca.

Após a agressão, outros jovens que estavam no local chamaram familiares da vítima, que foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Devido à gravidade do quadro, ele foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Oeste, onde permaneceu internado até quarta-feira.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente que agrediu Alerrandro foi apreendido em flagrante e responderá por um ato infracional equivalente ao crime de lesão corporal seguida de morte.

O agressor foi localizado no mesmo dia da ocorrência por policiais militares e apresentado na unidade policial para a adoção de medidas cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Velório de Alerrandro

O velório de Alerrandro Marques de Sousa estava previsto para ocorrer na manhã desta quinta-feira, 23, na Capela Mortuária Jesus Bom Pastor, em Luís Eduardo Magalhães.