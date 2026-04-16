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FATALIDADE

Adolescente morre atropelada ao cair da garupa da moto do pai na Bahia

No chão, a jovem foi atingida por um caminhão e morreu na hora

Luiza Nascimento
Por

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Lavínia da Silva Santos
Lavínia da Silva Santos -

Uma adolescente de 12 anos morreu atropelada por um caminhão, nesta quarta-feira, 15, após cair da garupa da moto do pai. O caso ocorreu na Avenida Brumado, no bairro Zabelê, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Lavínia da Silva Santos teria se desequilibrado do veículo e caído no chão. Ela morreu na hora.

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O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

O velório começou na madrugada desta quinta-feira, 16, na Igreja Batista Bíblica Ebenézer.

Outros acidentes de trânsitos que vitimaram crianças e adolescentes

Menino de 12 anos morreu em Pindorama

Um acidente envolvendo três veículos, na tarde de 2 de abril, na BR-367, em Pindorama, distrito de Porto Seguro, deixou um menino, de 12 anos, morto.

Francisco Miguel de Sá Freitas estava em um carro com os pais e a irmã, de oito anos. Ele morreu no local. Os familiares ficaram feridos e foram socorridos.

Acidente que matou Francisco Miguel
Acidente que matou Francisco Miguel | Foto: Reprodução

Adolescente de 15 anos morreu em acidente de moto em Camaçari

Uma adolescente, de 15 anos, identificada como Anne Beatriz Silva Lopes, morreu em um acidente registrado em 22 de março, na Avenida Concêntrica, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O condutor da motocicleta teria perdido o controle do veículo, provocando a colisão contra uma parede ao lado de um estabelecimento comercial.

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Bebê de 11 meses morreu após cobertor em que estava enrolado ficar preso no raio da moto

Um bebê de 11 meses morreu no município Rio Real, na BA 396, na região Nordeste da Bahia, em 9 de março. Na ocasião, o pai da criança conduzia uma motocicleta e tinha como passageira a esposa, madrasta do bebê.

Ela segurava a criança, que era transportada enrolada em um cobertor, quando parte do tecido ficou preso no raio do veículo, puxando a cabeça da vítima contra a roda.

Irmãos de 4 e 8 anos morrem atropelados em Salvador

Os irmãos Emanuelle, de 8 anos, e Teo, de 4, morreram após serem atropelados em 8 de março, na BA-526, em trecho da região de Ceasa, em Salvador.

As crianças estavam com a mãe quando os três foram atingidos por um carro.

Emanuelle e Teo
Emanuelle e Teo | Foto: Reprodução

Irmãos de 5 e 13 anos morrem atropelados no interior da Bahia

Dois irmãos morreram atropelados por um carro, na BA-120, na região do município de Ibirataia, no sul da Bahia, em dezembro de 7 de dezembro.

Os dois menores foram identificados como Luana Novaes Silva, de 13 anos, e Luan Gabriel França Silva, de cinco anos. Eles caminhavam à margem da rodovia, acompanhados por familiares, quando as bicicletas em que estavam foram atingidas por um veículo.

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Tags:

acidente Bahia vitória da conquista

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