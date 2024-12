Adolescente suspeito de homicídios e tráfico de drogas é apreendido

O adolescente foi encontrado com um revólver e porções de entorpecentes - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na terça-feira, 10, suspeito de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas em São Francisco do Conde, na Bahia. A operação ocorreu no distrito de Caípe, onde o adolescente foi encontrado com um revólver e porções de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações indicam que o adolescente é integrante de um grupo criminoso e estaria envolvido em pelo menos dois homicídios recentes no município.

Os crimes investigados são os assassinatos de Riquelmy Nascimento Ribeiro, ocorrido em 26 de novembro, na Rua do Quiabo, e de Maria dos Santos da Conceição, em 1º de dezembro de 2024, na Rua Jerusalém. As vítimas, identificadas como membros de um grupo rival, foram mortas a tiros em circunstâncias que sugerem um conflito relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Durante a apreensão, o adolescente confessou sua participação nos crimes, alegando que os homicídios foram motivados por vingança e pela disputa por pontos de venda de drogas. A Polícia Civil já solicitou exames de microcomparação balística para verificar se a arma apreendida foi utilizada nos fatos mencionados.

Segundo depoimentos de testemunhas ouvidas durante a investigação, o suspeito teria agido ao lado de outros integrantes do grupo, que atualmente estão foragidos. As diligências resultaram na identificação de dois cúmplices apontados como coautores dos homicídios, que estão sendo procurados pelas autoridades.

O adolescente encontra-se à disposição da Justiça, tendo o Poder Judiciário decretado sua internação imediata, afirmou a polícia.