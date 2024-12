Suspeito de matar mãe, ex-secretária, tem prisão preventiva decretada

Ex-secretária de Assistência Social da cidade, ela também atuou como gestora nas áreas de cultura, esporte e juventude - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Filipe Cunha, suspeito de matar a própria mãe, Aline Maiane Ribeiro Cunha, com golpes de canivete na última segunda-feira, 9. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 11, durante audiência de custódia, atendendo ao pedido da Polícia Civil. Aline era ex-secretária de Assistência Social do município de Santaluz.

O crime aconteceu dentro de um carro em Salvador, onde Filipe estava com os pais. Segundo a polícia, o pai dirigia o veículo enquanto Aline ocupava o banco do carona. Durante uma discussão, Filipe atacou a mãe com golpes no pescoço e nas costas.

Horas antes do crime, Filipe havia passado por uma consulta médica que recomendou sua internação imediata. De acordo com familiares, ele apresentava histórico de surtos psicóticos e vinha publicando mensagens preocupantes nas redes sociais. Embora tenha sido internado anteriormente por sete dias, foi liberado a pedido próprio.

De acordo a TV Bahia, o casal havia viajado para Salvador para acompanhar Filipe, que residia na capital desde o fim do Ensino Médio. Após o ataque, o pai parou o carro para socorrer Aline, momento em que Filipe fugiu. Ele se apresentou posteriormente a uma delegacia, alegando que o pai teria cometido o crime, versão descartada pela polícia.

O corpo de Aline Cunha foi sepultado na manhã desta quarta-feira em Santaluz, município situado a cerca de 275 km de Salvador. Ex-secretária de Assistência Social da cidade, ela também atuou como gestora nas áreas de cultura, esporte e juventude.

A prefeitura de Santaluz emitiu nota de pesar lamentando profundamente a morte de Aline, destacando sua contribuição para o desenvolvimento local.