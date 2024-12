Com 'ônibus natalino', prefeitura de Salvador anuncia esquema de transporte

Ônibus com iluminação especial - Foto: Ascom Semob

A Secretaria de Mobilidade (Semob) montou um esquema especial de transporte para atender ao público durante o Natal Salvador no Centro Histórico. As medidas visam facilitar o acesso às atrações e proporcionar uma experiência mais confortável para os visitantes.

Com a organização do transporte, a Semob busca oferecer conforto e acessibilidade ao público, garantindo uma experiência segura e agradável durante as festividades no Centro Histórico.

"Nossas equipes estarão em pontos estratégicos para garantir que toda operação de transporte flua dentro do programado", disse o titular da Semob, Fabrizzio Muller.

Além disso, ainda no espírito natalino, foi montada a linha especial iluminada: 2512 – Lapa x Natal Luz Salvador, que conta com cinco ônibus decorados com iluminação temática, circulando das 17h30 à 0h, em um percurso que inclui: Lapa, Campo Grande, Avenida Contorno, Ladeira da Montanha, Carlos Gomes e retorno à Lapa. Ao todo, serão realizadas 35 viagens por dia.



Confira outras ações

Ponto provisório: Praça do Mercado Modelo (sentido Contorno).

Infraestrutura ampliada: Ampliação da baia de ônibus em frente ao Elevador do Taboão, facilitando o embarque e desembarque dos usuários.

Ação social: Projeto Ser Cidadão, Ser Solidário: De 16 a 20 de dezembro, o projeto especial atenderá crianças com mobilidade reduzida, microcefalia e autismo, proporcionando transporte acessível e seguro para essas pessoas e suas famílias.

BRT Salvador: Veículos iluminados: 20 ônibus da frota do BRT estarão decorados com luzes natalinas, reforçando o clima festivo para quem utiliza esse sistema de transporte.

Plano Inclinado Gonçalves gratuito: Serviço será gratuito durante todo o mês de dezembro, com horários ampliados: Segunda a sexta: 6h30 às 18h15; Sábado: 7h às 18h; Domingo: 8h às 18h

Pontos de táxi: Para maior comodidade, pontos de táxi estarão disponíveis em locais estratégicos no Centro Histórico: Rua do Tijolo; Praça Castro Alves; Rua Padre Agostinho, em frente à Casa do Benin