Vídeo: micro-ônibus colide com poste de sinalização em Itapuã

O poste caiu sobre o coletivo - Foto: Reprodução

Um micro-ônibus colidiu o veículo com um poste, na manhã desta quarta-feira, 11, na Rua Professor Souza Britono, no bairro de Itapuã, em Salvador. Até o momento, não são conhecias as circunstâncias que teriam provocado o acidente, nem se houveram feridos.



Com a batida, o poste caiu sobre o coletivo que integra o Subsistema de Transporte na Região Metropolitana de Salvador e fazia a linha Vila de abrantes/Itapuã.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi acionada ordenar o trânsito na região. A via foi liberada e o trânsito foi normalizado no local.

Veja vídeo: