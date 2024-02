Adolescentes são apreendidos por estupro coletivo de criança na Bahia | A TARDE

Um grupo de adolescentes, com idades entre 12 e 13 anos, foi apreendido, na segunda-feira, 19, sob a suspeita de praticar estupro coletivo contra um menino de 11 anos, na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima sofre de transtorno mental.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que dois dos três adolescentes praticaram atos libidinosos no menino, e agiram com força física e ameaça à vítima. Já o outro suspeito filmou a ação com celular.

O caso aconteceu em outubro do ano passado. A Polícia Civil informou que os três adolescentes apreendidos foram encaminhados à Comunidade de Atendimento Socioeducativo Juiz de Melo Matos, em Feira de Santana.

A vítima foi levada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município e o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), quando o ato aconteceu.