Aeroporto de Salvador prevê recorde no fluxo de passageiros no verão de 2025

A partir de janeiro de 2025, mais de 60 mil passageiros internacionais devem circular pelo terminal Salvador Bahia Airport. O número de assentos disponíveis para a Europa passará de 24.042 para mais de 36 mil.



No período de janeiro e agosto, deste ano de 2024, o aeródromo contabilizou 5.061.292 passageiros, 37% a mais que no mesmo período do ano passado.

Segundo o CEO da VINCI Airports no Brasil, Julio Ribas, responsável pela concessão da estrutura, esse resultado será potencializado com o início da operação direta dos voos entre Salvador e Paris.

"O fluxo no nosso terminal de passageiros já se igualou, em 2024, aos números de 2019, e a projeção é termos, em janeiro de 2025, o maior fluxo internacional dos últimos 25 anos. São mais de 60 mil assentos disponíveis em voos que se refletirão na chegada e saída de passageiros a partir da nossa capital, quantidade 17% maior que antes da pandemia", disse Ribas.

Já a expectativa para viagens com destino à América do Sul, é de uma elevação de quase 20%. Assim, a expectativa é que a marca de 51.656 passageiros, registrada há cinco anos, seja superada. No quesito oferta de assentos internacionais, o Salvador Bahia Airport deve saltar para 64.049 no próximo mês de janeiro, ante os 53.790 que eram oferecidos no primeiro mês de 2019, último ano antes dos impactos relacionados à pandemia.

O aeroporto da capital mostra uma recuperação de seu fluxo recentemente. Entre janeiro e agosto deste ano, o Salvador Bahia Airport contabilizou 5.061.292 passageiros, tanto domésticos (4.781.652) quanto internacionais (279.640). O número representa um aumento de 37,7% em comparação ao mesmo período de 2023, quando o aeródromo totalizou 4.801.332 transeuntes. Desse total, 4.598.312 eram turistas domésticos e 203.020 estrangeiros.

Atualmente, o aeródromo conta com voos diretos para seis capitais do mundo, três delas na Europa e outras três na América do Sul e em parceria com 06 companhias aéreas, entre elas, TAP, Air Europa, Air France, SKY Airlane, Aerolíneas Argentinas e Gol.

O Salvador Bahia Airport é a primeira Concessão da rede VINCI Airports no Brasil, que assumiu sua operação em 2 de janeiro de 2018. Desde então, o Aeroporto de Salvador incorporou padrões operacionais globais, buscando oferecer mais eficiência, segurança e uma melhor experiência de viagem para seus passageiros. O terminal aumentou sua capacidade em 50%, atendendo até 15 milhões de passageiros por ano. Além disso, foi reconhecido com o Selo de Diversidade Étnico-Racial pela Secretaria Municipal da Reparação de Salvador em virtude das iniciativas de combate ao racismo institucional. O Salvador Bahia Airport também se destaca como o “Aeroporto Mais Sustentável do Brasil”, liderando ações de preservação ambiental.