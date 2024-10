Agência da Caixa tem serviço suspenso após arrombamento

- Foto: Reprodução

Os serviços das Agências da Caixa Econômica da Avenida Dom João VI, em Brotas foram suspensos após um arrombamento, na madrugada desta segunda-feira, 7. Segundo as informações da Polícia Militar, policiais da 26ª CIPM receberam a informação de que duas agências haviam sido invadidas.

Uma guarnição esteve no local e manteve contato com a empresa responsável pela segurança do estabelecimento, que informou que um homem teria arrombado portas das salas internas das agências. Os prepostos da segurança foram orientados a registrar o fato na delegacia.



Apesar das buscas, nenhum suspeito foi encontrado.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil que, em nota, informou que a Ocorrência não foi localizada.

Já a Caixa informou "que adotou todas as providências necessárias e ressalta que dados sobre ocorrências de eventos criminosos em suas unidades são considerados sigilosos e repassados exclusivamente às autoridades competentes".

Veja a orientação:

Clientes que necessitarem de atendimento presencial podem procurar as unidades abaixo, localizadas próximas à agência Dom João VI:

Ø Lotérica Silvana A Santos e CIA (loteria Fio de Ouro): Av. Dom João VI, 1050, Shopping Brotas Center, Brotas;

Ø Lotérica Nota 10: Av. Dom João VI, 94, Brotas;

Ø Lotérica Nossa Sorte: Ladeira Cruz da Redenção, Ed. Irmã, Brotas;

Ø Agência Cidadela: Av. Antonio Carlos Magalhães, 2487, Ed. Fernandez Plaza, Parque Bela Vista;

Ø Agência Matatu: Rua Barros Falcão, 170, Loja A, B e C, Matatu;

Ø Agência Sete Portas: Rua dos Bandeirantes, 01, Matatu.

A CAIXA também oferece atendimento por meio dos canais remotos e digitais, como o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT, FGTS, dentre outros.

Por telefone, os clientes podem contatar o Alô CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

