Festival arrecada brinquedos para crianças do Calabetão

A campanha de arrecadação de presentes vai até quinta-feira, 10. - Foto: Victor Rafael

O bairro Calabetão, em Salvador, receberá no dia 12 de outubro, a 2ª edição do Festival da Criança SAVE, que tem como objetivo beneficiar pelo menos 70 crianças, com idades entre 5 e 10 anos, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no próximo sábado. A campanha de arrecadação de presentes vai até quinta-feira, 10.

O festival será realizado na Creche Escola Comunitária Viver na Infância, e contará com uma manhã repleta de atividades, como brincadeiras, pintura facial, lanches, animadores e muita diversão. Ao final da programação, as crianças receberão os brinquedos arrecadados.

Para doar brinquedos, basta entrar em contato pelo WhatsApp (71) 99235-8444 e combinar a entrega dos itens. O evento é promovido pelo Instituto SAVE - Sementes, Arte, Vida e Educação.