Agricultor é preso por suspeita de matar jovem durante festa na Bahia

- Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Daniel Alves Costa, agricultor de 61 anos, foi preso sob a suspeita de ter cometido um homicídio durante uma festa de casamento no povoado Boca do Campo, zona rural de Tanque Novo. O crime ocorreu na noite de domingo, dia 5, e o suspeito se apresentou à delegacia dois dias após o ocorrido, sendo detido em seguida. A informação foi confirmada pela 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi) nesta quinta-feira, 9.

A vítima, identificada como Iris Souza Dias, de 24 anos, foi socorrida e levada a uma unidade de saúde local, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, testemunhas relataram que uma discussão se iniciou durante a festa e, em meio à confusão, o idoso teria sacado uma arma. Quando outras pessoas tentaram contê-lo, um disparo foi feito, atingindo Iris.

Leia também:

>> Prefeitura lança novo regulamento do transporte escolar

>> Polícia Militar desativa sistema clandestino de monitoramento na Bahia

>> Caminhão de cerveja tomba e é saqueado em Feira de Santana

A Polícia Civil, em nota oficial, esclareceu que o homicídio ocorreu durante uma briga generalizada, e as circunstâncias exatas estão sendo investigadas pela delegacia de Tanque Novo.

Além disso, conforme informações da Polícia Militar, duas motocicletas que, segundo relatos de testemunhas, pertenciam a Daniel e a outro homem que estava com ele, foram encontradas abandonadas no local e apreendidas pelas autoridades.