Polícia Militar desativa sistema clandestino de monitoramento na Bahia

Os equipamentos recolhidos foram encaminhados à Central de Flagrantes - Foto: Divulgação / PM

A Polícia Militar desativou um sistema clandestino de monitoramento na quarta-feira, 8 na comunidade da Portelinha, localizada no bairro Pedra do Descanso, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Durante a ação, oito câmeras instaladas ilegalmente foram removidas e apreendidas.

De acordo com informações da PM, a operação foi motivada por uma denúncia anônima. Após a denúncia, a equipe de inteligência confirmou que o sistema era utilizado para vigiar a movimentação das forças de segurança na região. As câmeras estavam fixadas em postes de energia e não tinham a autorização necessária dos órgãos reguladores para a instalação.

Após a denúncia, a equipe de inteligência confirmou que o sistema era utilizado para vigiar a movimentação das forças de segurança na região | Foto: Divulgação / PM

Os equipamentos recolhidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, no complexo de delegacias do bairro Sobradinho, onde serão analisados para aprofundar as investigações.