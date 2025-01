Uber Moto chega em Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Itabuna e Ilhéus

Mais de 20 milhões de brasileiros já utilizaram Uber Moto ao menos uma vez desde 2020 - Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil

A modalidade Uber Moto chegou em Porto Seguro, Itabuna e Ilhéus, nesta quinta-feira, 9, para se movimentar pela cidade de forma conveniente. Para os usuários de Teixeira de Freitas, a novidade chega nos próximos dias.

Com a chegada do Uber Moto na cidade, os usuários poderão pedir viagens com motocicletas da mesma maneira que já utilizam as outras modalidades, no mesmo aplicativo.

Leia mais:

>> Indignos: policiais lideravam organização criminosa, aponta delegado

>> Obama e Trump são vistos aos risos em funeral de Carter

>> Dengue: sorotipo 3 volta a circular no país e preocupa autoridades

Desde o lançamento do serviço, que ocorreu em novembro de 2020 em Aracaju, mais de 20 milhões de brasileiros já utilizaram Uber Moto ao menos uma vez.

“Estamos muito impressionados com o crescimento fenomenal que Uber Moto tem alcançado, principalmente entre as mulheres, que adotaram a opção como o meio principal de uso e também de pessoas das classes C, D e E, que podem usar a Uber pagando menos do que nas viagens de carro. Se a modalidade fosse a única que existisse no Brasil, já estaríamos no ranking como um dos 10 maiores mercados da Uber em número de viagens de forma geral, e sabemos que ainda há muito espaço para crescer", afirma Laura Lequain, head de Uber Moto no Brasil.