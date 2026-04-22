Ainda faltam 10: Veja os próximos feriados estaduais e nacionais

Vista aérea da região da Barra - Foto: Reprodução internet

Após o feriado de Tiradentes, o calendário brasileiro entra em uma sequência de datas que favorecem o turismo e o lazer. O próximo descanso oficial ocorre já no dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, que em 2026 cai em uma sexta-feira, garantindo três dias seguidos de pausa para a maioria dos trabalhadores.

Em junho, o calendário conta com o ponto facultativo de Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira). No âmbito regional, os baianos celebram o São João no dia 24 de junho (quarta-feira) e a Independência da Bahia em 2 de julho (quinta-feira), datas que tradicionalmente movimentam a economia e o setor de transportes no estado.

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Feriados prolongados no segundo semestre

A segunda metade do ano será especialmente generosa para quem busca "emendar" as folgas. Datas como a Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) cairão em segundas-feiras.

Além disso, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrado em uma sexta-feira. A concentração de folgas em dias úteis adjacentes ao final de semana deve impulsionar o setor hoteleiro e o planejamento antecipado de passagens aéreas e rodoviárias.

Confira o calendário completo e se planeje

Maio

No dia 1º de maio, uma sexta-feira, celebra-se o Dia Mundial do Trabalho. É o primeiro feriado nacional após o período de abril e garante o primeiro final de semana prolongado da lista.

Junho

No dia 24 de junho, uma quarta-feira, ocorre o feriado estadual de São João. Embora o ponto facultativo de Corpus Christi aconteça no dia 4 (quinta-feira), o São João é a data oficial de folga em todo o estado.

Julho

Logo no início do mês, em 2 de julho, celebra-se a Independência da Bahia. Em 2026, a data cai em uma quinta-feira, sendo o segundo feriado estadual do ano.

Setembro

O feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, cai em uma segunda-feira, favorecendo viagens curtas e o descanso prolongado.

Outubro

No dia 12 de outubro, celebra-se o dia de Nossa Senhora Aparecida. Assim como em setembro, a data cai em uma segunda-feira, criando mais uma oportunidade de "emenda" com o final de semana.

Novembro

Este é o mês com o maior volume de folgas. No dia 2 de novembro, feriado de Finados, a data cai em uma segunda-feira. No dia 15 de novembro, Proclamação da República, o feriado ocorre em um domingo. Já no dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a folga será em uma sexta-feira.

Dezembro

No dia 8 de dezembro, terça-feira, é celebrado o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia (feriado municipal em Salvador e em diversas cidades). Para encerrar o ano, o Natal, em 25 de dezembro, será comemorado em uma sexta-feira.