HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador

Programação cultural deste fim de semana está recheada de eventos em vários pontos da cidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/09/2025 - 9:02 h
Tela gigante do Open Air Brasil, evento parceiro de A TARDE, é uma das opções
Tela gigante do Open Air Brasil, evento parceiro de A TARDE, é uma das opções

Salvador se prepara para mais um fim de semana repleto de cultura, música, teatro e cinema. Há opções para todos os estilos e idades, garantindo diversão para toda a família e para quem curte a vida noturna da cidade.

A nossa agenda cultural inclui tributos a ícones da música brasileira, como Raul Seixas e Gal Costa, além de festivais de música e literatura, espetáculos infantis, pagode e outras atrações que prometem agitar a capital baiana, como o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que chega à cidade com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.

Não sabe como aproveitar o final de semana? O Portal A TARDE separou os melhores eventos que acontecem para você curtir cada momento. Confira a lista!

🎶MÚSICA

Imagem ilustrativa da imagem Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador
| Foto: Divulgação

⏭️Open Air Brasil - Sessão "Malês" + Show de Rachel Reis

  • Data: 01 de outubro
  • Horário: 18h30 (sessão do filme) / 22h (show)
  • Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: Esgotados para o filme. Para o show, custam R$ 40
  • Venda: Sympla

⏭️Tributo a Raul Seixas – 80 anos

  • Data: 28 de setembro
  • Horário: 17h
  • Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Salvador (BA)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️MISS SUÉTER

  • Data: 27 de setembro de Setembro
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Acústico NAVARANDA - Salvador

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 21h30
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$120
  • Venda: Sympla

⏭️GRUPO DE PERCUSSÃO DA UFBA & JOÃO VÍTOR

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Só Os Loucos Sabem | Salvador / BA

  • Data: 27 de setembro
  • Horário: 22h
  • Local: 30 Segundos Bar, Salvador - BA
  • Ingressos: R$35
  • Venda: Sympla

⏭️Esteban Tavares em Salvador

  • Data: 27 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: 30 Segundos Bar, Salvador - BA
  • Ingressos: R$90 (inteira) e R$45 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Mombojó - Turnê 21 Anos

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 21h
  • Local: The Green House Music, Salvador - BA
  • Ingressos: R$100 (inteira) e R$60 (clube A TARDE)
  • Venda: Sympla

⏭️ROCKNBEATS SALVADOR — EMO x INDIE

  • Data: 27 de setembro
  • Horário: 22h
  • Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30
  • Venda: Sympla

⏭️Resenha do Boca

  • Data: 28 de setembro
  • Horário: 14h
  • Local: Porto Salvador
  • Ingressos: R$90
  • Venda: Bilheteria digital

⏭️Slam das Minas- Final

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 18h
  • Local: Largo Tereza Batista, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️ANDREZZA apresenta GAL PRA DANÇAR

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Gamboa (Salvador/BA)
  • Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Maracutaia - Festa literária

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 18h
  • Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️A-TRIBUTOS na Colaboraê

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 21h
  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Ingressos: R$40
  • Venda: Sympla

⏭️OSBA em: Gal 80

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️MEGA BAILÃO - Funk de Máscaras

  • Data: 27 de setembro
  • Horário: 22h
  • Local: Amsterdam Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

🎭TEATRO

Imagem ilustrativa da imagem Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador
| Foto: Acervo Sesc

⏭️Espetáculo Breve

  • Data: 26 a 28 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Show de Comédia Show

  • Data: 28 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️STAND UPretas | SHOW DE STAND UP

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo Erê

  • Data: 26 a 28 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA
  • Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Fanta e Pandora - Uma Folia em cena!

  • Data: 27 e 28 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Molière - Aliança Francesa Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$80 (inteira) e R$ 40 (meia)
  • Venda: Sympla

🍭INFANTIL

Imagem ilustrativa da imagem Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador
| Foto: Divulgação

⏭️A ESCOLHINHA DO MAR

  • Data: 27 a 28 de setembro
  • Horário: Sábado às 15h00 | Domingo às 11h00
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$50
  • Venda: Sympla

⏭️Tocatina - A jogatina da Toca do Coelho

  • Data: 28 de setembro
  • Horário: 14h
  • Local: Leitura, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

➡️OUTROS

Imagem ilustrativa da imagem Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador
| Foto: Divulgação| Axé Subúrbio

⏭️Ẹ̀kọ́ Ilé Òrìṣà – Arte, cultura e educação de terreiro

  • Data: 27 de setembro (1ª edição)
  • Horário: 4h às 18h
  • Local: Terreiro Ilé Asé Ọmọ Aládé – A Casa do Príncipe, bairro do Cassange, Salvador (BA)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Open Air Brasil- Sessão "Pulp Fiction: Tempo de Violência"

  • Data: 02 de outubro
  • Horário: 18h30
  • Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Kms Pela Vida

  • Data: 27 de setembro
  • Horário: 06h
  • Local: Praia do Porto da Barra, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️Caruru de São Cosme e Damião – Salve Doum e Crispin

  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Espaço Marquês – Santo Antônio Além do Carmo
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Caruru da Feira de São Joaquim

  • Data: 27 de setembro
  • Horário: 15h
  • Local: No Pier de São Joaquim
  • Ingressos: Gratuito

x