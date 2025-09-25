Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador

Tela gigante do Open Air Brasil, evento parceiro de A TARDE, é uma das opções - Foto: Divulgação

Salvador se prepara para mais um fim de semana repleto de cultura, música, teatro e cinema. Há opções para todos os estilos e idades, garantindo diversão para toda a família e para quem curte a vida noturna da cidade.

A nossa agenda cultural inclui tributos a ícones da música brasileira, como Raul Seixas e Gal Costa, além de festivais de música e literatura, espetáculos infantis, pagode e outras atrações que prometem agitar a capital baiana, como o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que chega à cidade com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.



🎶MÚSICA

⏭️Open Air Brasil - Sessão "Malês" + Show de Rachel Reis

Data: 01 de outubro

01 de outubro Horário: 18h30 (sessão do filme) / 22h (show)

18h30 (sessão do filme) / 22h (show) Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA

Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA Ingressos: Esgotados para o filme. Para o show, custam R$ 40

Esgotados para o filme. Para o show, custam R$ 40 Venda: Sympla

⏭️Tributo a Raul Seixas – 80 anos

Data : 28 de setembro

: 28 de setembro Horário: 17h

17h Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Salvador (BA)

Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Salvador (BA) Ingressos: Gratuito

⏭️MISS SUÉTER

Data: 27 de setembro de Setembro

27 de setembro de Setembro Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia

Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️Acústico NAVARANDA - Salvador

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 21h30

21h30 Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$120

R$120 Venda: Sympla

⏭️GRUPO DE PERCUSSÃO DA UFBA & JOÃO VÍTOR

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia

Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️Só Os Loucos Sabem | Salvador / BA

Data: 27 de setembro

27 de setembro Horário: 22h

22h Local: 30 Segundos Bar, Salvador - BA

30 Segundos Bar, Salvador - BA Ingressos: R$35

R$35 Venda: Sympla

⏭️Esteban Tavares em Salvador

Data: 27 de setembro

27 de setembro Horário: 19h

19h Local: 30 Segundos Bar, Salvador - BA

30 Segundos Bar, Salvador - BA Ingressos: R$90 (inteira) e R$45 (meia)

R$90 (inteira) e R$45 (meia) Venda: Sympla

⏭️Mombojó - Turnê 21 Anos

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 21h

21h Local: The Green House Music, Salvador - BA

The Green House Music, Salvador - BA Ingressos: R$100 (inteira) e R$60 (clube A TARDE)

R$100 (inteira) e R$60 (clube A TARDE) Venda: Sympla

⏭️ROCKNBEATS SALVADOR — EMO x INDIE

Data: 27 de setembro

27 de setembro Horário: 22h

22h Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA

Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA Ingressos: R$30

R$30 Venda: Sympla

⏭️Resenha do Boca

Data: 28 de setembro

28 de setembro Horário: 14h

14h Local: Porto Salvador

Porto Salvador Ingressos: R$90

R$90 Venda: Bilheteria digital

⏭️ Slam das Minas- Final

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 18h

18h Local: Largo Tereza Batista, Salvador - BA

Largo Tereza Batista, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ ANDREZZA apresenta GAL PRA DANÇAR

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro Gamboa (Salvador/BA)

Teatro Gamboa (Salvador/BA) Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Maracutaia - Festa literária

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 18h

18h Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA

Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

R$30 (inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ A-TRIBUTOS na Colaboraê

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 21h

21h Local: Colaboraê, Salvador - BA

Colaboraê, Salvador - BA Ingressos: R$40

R$40 Venda: Sympla

⏭️ OSBA em: Gal 80

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 19h

19h Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia

Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

R$30 (inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ MEGA BAILÃO - Funk de Máscaras

Data: 27 de setembro

27 de setembro Horário: 22h

22h Local: Amsterdam Rio Vermelho, Salvador - BA

Amsterdam Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

🎭TEATRO

⏭️Espetáculo Breve

Data: 26 a 28 de setembro

26 a 28 de setembro Horário: 19h

19h Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia

Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

R$30 (inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️Show de Comédia Show

Data: 28 de setembro

28 de setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)

R$60 (inteira) e R$30 (meia) Venda: Sympla

⏭️STAND UPretas | SHOW DE STAND UP

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 19h

19h Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA

ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

R$30 (inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo Erê

Data: 26 a 28 de setembro

26 a 28 de setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA

Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

R$40 (inteira) e R$20 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Fanta e Pandora - Uma Folia em cena!

Data: 27 e 28 de setembro

27 e 28 de setembro Horário: 19h

19h Local: Teatro Molière - Aliança Francesa Salvador, Salvador - BA

Teatro Molière - Aliança Francesa Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$80 (inteira) e R$ 40 (meia)

R$80 (inteira) e R$ 40 (meia) Venda: Sympla

🍭INFANTIL

⏭️A ESCOLHINHA DO MAR

Data: 27 a 28 de setembro

27 a 28 de setembro Horário: Sábado às 15h00 | Domingo às 11h00

Sábado às 15h00 | Domingo às 11h00 Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$50

R$50 Venda: Sympla

⏭️Tocatina - A jogatina da Toca do Coelho

Data: 28 de setembro

28 de setembro Horário: 14h

14h Local: Leitura, Salvador - BA

Leitura, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

➡️OUTROS

⏭️Ẹ̀kọ́ Ilé Òrìṣà – Arte, cultura e educação de terreiro

Data: 27 de setembro (1ª edição)

Horário: 4h às 18h

4h às 18h Local: Terreiro Ilé Asé Ọmọ Aládé – A Casa do Príncipe, bairro do Cassange, Salvador (BA)

Terreiro Ilé Asé Ọmọ Aládé – A Casa do Príncipe, bairro do Cassange, Salvador (BA) Ingressos: Gratuito

Gratuito

⏭️Open Air Brasil- Sessão " Pulp Fiction: Tempo de Violência"

Data: 02 de outubro

02 de outubro Horário: 18h30

18h30 Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA

Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)

Venda: Sympla

⏭️ Kms Pela Vida

Data: 27 de setembro

27 de setembro Horário: 06h

06h Local: Praia do Porto da Barra, Salvador - BA

Praia do Porto da Barra, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ Caruru de São Cosme e Damião – Salve Doum e Crispin

Data: 26 de setembro

26 de setembro Horário: 19h

19h Local: Espaço Marquês – Santo Antônio Além do Carmo

Espaço Marquês – Santo Antônio Além do Carmo Ingressos: Gratuito

⏭️ Caruru da Feira de São Joaquim