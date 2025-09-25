AGENDA CULTURAL
Open Air, caruru e Gal Costa: as opções de lazer imperdíveis em Salvador
Programação cultural deste fim de semana está recheada de eventos em vários pontos da cidade
Salvador se prepara para mais um fim de semana repleto de cultura, música, teatro e cinema. Há opções para todos os estilos e idades, garantindo diversão para toda a família e para quem curte a vida noturna da cidade.
A nossa agenda cultural inclui tributos a ícones da música brasileira, como Raul Seixas e Gal Costa, além de festivais de música e literatura, espetáculos infantis, pagode e outras atrações que prometem agitar a capital baiana, como o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE, que chega à cidade com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.
Não sabe como aproveitar o final de semana? O Portal A TARDE separou os melhores eventos que acontecem para você curtir cada momento. Confira a lista!
🎶MÚSICA
⏭️Open Air Brasil - Sessão "Malês" + Show de Rachel Reis
- Data: 01 de outubro
- Horário: 18h30 (sessão do filme) / 22h (show)
- Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: Esgotados para o filme. Para o show, custam R$ 40
- Venda: Sympla
⏭️Tributo a Raul Seixas – 80 anos
- Data: 28 de setembro
- Horário: 17h
- Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Salvador (BA)
- Ingressos: Gratuito
⏭️MISS SUÉTER
- Data: 27 de setembro de Setembro
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Acústico NAVARANDA - Salvador
- Data: 26 de setembro
- Horário: 21h30
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$120
- Venda: Sympla
⏭️GRUPO DE PERCUSSÃO DA UFBA & JOÃO VÍTOR
- Data: 26 de setembro
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Só Os Loucos Sabem | Salvador / BA
- Data: 27 de setembro
- Horário: 22h
- Local: 30 Segundos Bar, Salvador - BA
- Ingressos: R$35
- Venda: Sympla
⏭️Esteban Tavares em Salvador
- Data: 27 de setembro
- Horário: 19h
- Local: 30 Segundos Bar, Salvador - BA
- Ingressos: R$90 (inteira) e R$45 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Mombojó - Turnê 21 Anos
- Data: 26 de setembro
- Horário: 21h
- Local: The Green House Music, Salvador - BA
- Ingressos: R$100 (inteira) e R$60 (clube A TARDE)
- Venda: Sympla
⏭️ROCKNBEATS SALVADOR — EMO x INDIE
- Data: 27 de setembro
- Horário: 22h
- Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA
- Ingressos: R$30
- Venda: Sympla
⏭️Resenha do Boca
- Data: 28 de setembro
- Horário: 14h
- Local: Porto Salvador
- Ingressos: R$90
- Venda: Bilheteria digital
⏭️Slam das Minas- Final
- Data: 26 de setembro
- Horário: 18h
- Local: Largo Tereza Batista, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️ANDREZZA apresenta GAL PRA DANÇAR
- Data: 26 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro Gamboa (Salvador/BA)
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Maracutaia - Festa literária
- Data: 26 de setembro
- Horário: 18h
- Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA, Salvador - BA
- Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️A-TRIBUTOS na Colaboraê
- Data: 26 de setembro
- Horário: 21h
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Ingressos: R$40
- Venda: Sympla
⏭️OSBA em: Gal 80
- Data: 26 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️MEGA BAILÃO - Funk de Máscaras
- Data: 27 de setembro
- Horário: 22h
- Local: Amsterdam Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
🎭TEATRO
⏭️Espetáculo Breve
- Data: 26 a 28 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Espaço Caixa Cultural Salvador - R. Carlos Gomes, 57, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Show de Comédia Show
- Data: 28 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️STAND UPretas | SHOW DE STAND UP
- Data: 26 de setembro
- Horário: 19h
- Local: ESPAÇO BOCA DE BRASA CAJAZEIRAS, Salvador - BA
- Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo Erê
- Data: 26 a 28 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro Gregório de Mattos, Salvador - BA
- Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Fanta e Pandora - Uma Folia em cena!
- Data: 27 e 28 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro Molière - Aliança Francesa Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: R$80 (inteira) e R$ 40 (meia)
- Venda: Sympla
🍭INFANTIL
⏭️A ESCOLHINHA DO MAR
- Data: 27 a 28 de setembro
- Horário: Sábado às 15h00 | Domingo às 11h00
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$50
- Venda: Sympla
⏭️Tocatina - A jogatina da Toca do Coelho
- Data: 28 de setembro
- Horário: 14h
- Local: Leitura, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
➡️OUTROS
⏭️Ẹ̀kọ́ Ilé Òrìṣà – Arte, cultura e educação de terreiro
- Data: 27 de setembro (1ª edição)
- Horário: 4h às 18h
- Local: Terreiro Ilé Asé Ọmọ Aládé – A Casa do Príncipe, bairro do Cassange, Salvador (BA)
- Ingressos: Gratuito
⏭️Open Air Brasil- Sessão "Pulp Fiction: Tempo de Violência"
- Data: 02 de outubro
- Horário: 18h30
- Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Kms Pela Vida
- Data: 27 de setembro
- Horário: 06h
- Local: Praia do Porto da Barra, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️Caruru de São Cosme e Damião – Salve Doum e Crispin
- Data: 26 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Espaço Marquês – Santo Antônio Além do Carmo
- Ingressos: Gratuito
⏭️Caruru da Feira de São Joaquim
- Data: 27 de setembro
- Horário: 15h
- Local: No Pier de São Joaquim
- Ingressos: Gratuito
