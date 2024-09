Alerta! Bahia está no top 4 do Brasil em casos de varíola mpox

- Foto: iStock

O Ministério de Saúde divulgou nesta sexta-feira (13) que a Bahia faz parte do top 4 de estados do Brasil com mais casos registrados da doença mpox, antes chamada de varíola dos macacos.

O estado de alerta é para Salvador que, segundo o órgão, concentra 70% dos 40 casos contabilizados.



Além disso, a capital baiana é a quarta do país com mais pacientes diagnosticados com a enfermidade.



Sobre a mpox



A doença é causada pelo vírus Monkeypox e pode se espalhar de pessoa para pessoa, ou por objetos e superfícies contaminados, e até mesmo se entrar em contato com animais infectados.



Entre os sintomas, está o aparecimento de bolhas na pele por todo o corpo. Além disso, também podem surgir febre, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço e inchaço nos gânglios.