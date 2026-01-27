Alerta de chuvas: 27 cidades da Bahia estão sob risco nesta terça-feira

Siga o A TARDE no Google

A Bahia está com 27 cidades em alerta de chuva nesta terça-feira, 27. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, o alerta é de chuvas intensas, classificado com grau de severidade “Perigo Potencial”, para municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro-Sul Baiano.

Além disso, há risco para ocorrências como:

queda de galhos de árvores;

alagamentos pontuais;

descargas elétricas;

interrupções no fornecimento de energia.

Dessa forma, o órgão aleta que em situações de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e choques elétricos, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de alerta.

Confira a lista completa dos municípios em alerta:

Aratuípe

Aurelino Leal

Cairu

Camamu

Ibirapitanga

Igrapiúna

Ilhéus

Itabuna

Itacaré

Itajuípe

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Laje

Maragogipe

Maraú

Muniz Ferreira

Nazaré

Nilo Peçanha

Piraí do Norte

Salinas da Margarida

Salvador

Taperoá

Ubaitaba

Uruçuca

Valença

Vera Cruz

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.