“PERIGO POTENCIAL”

Alerta de chuvas: 27 cidades da Bahia estão sob risco nesta terça-feira

São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/01/2026 - 7:13 h

O alerta é de chuvas intensas
O alerta é de chuvas intensas -

A Bahia está com 27 cidades em alerta de chuva nesta terça-feira, 27. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, o alerta é de chuvas intensas, classificado com grau de severidade “Perigo Potencial”, para municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro-Sul Baiano.

Além disso, há risco para ocorrências como:

  • queda de galhos de árvores;
  • alagamentos pontuais;
  • descargas elétricas;
  • interrupções no fornecimento de energia.

Dessa forma, o órgão aleta que em situações de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e choques elétricos, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de alerta.

Confira a lista completa dos municípios em alerta:

  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Cairu
  • Camamu
  • Ibirapitanga
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itajuípe
  • Itaparica
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Laje
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Muniz Ferreira
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Piraí do Norte
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Taperoá
  • Ubaitaba
  • Uruçuca
  • Valença
  • Vera Cruz

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

