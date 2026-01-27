“PERIGO POTENCIAL”
Alerta de chuvas: 27 cidades da Bahia estão sob risco nesta terça-feira
São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
A Bahia está com 27 cidades em alerta de chuva nesta terça-feira, 27. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia, além de ventos fortes com velocidades entre 40 e 60 km/h.
Segundo o Inmet, o alerta é de chuvas intensas, classificado com grau de severidade “Perigo Potencial”, para municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Sul Baiano e Centro-Sul Baiano.
Além disso, há risco para ocorrências como:
- queda de galhos de árvores;
- alagamentos pontuais;
- descargas elétricas;
- interrupções no fornecimento de energia.
Dessa forma, o órgão aleta que em situações de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e choques elétricos, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de alerta.
Leia Também:
Confira a lista completa dos municípios em alerta:
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Cairu
- Camamu
- Ibirapitanga
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Itabuna
- Itacaré
- Itajuípe
- Itaparica
- Ituberá
- Jaguaripe
- Laje
- Maragogipe
- Maraú
- Muniz Ferreira
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Piraí do Norte
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Taperoá
- Ubaitaba
- Uruçuca
- Valença
- Vera Cruz
Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes