Alunos de Colégio Militar na Bahia são punidos com exposição ao sol | A TARDE

Estudantes do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, teriam ficado cerca de 40 minutos em uma área externa da unidade como punição por irregularidades no uniforme. As supostas punições teriam acontecido na terça-feira, 14, da semana passado em dois turnos (11h e 14h), quando a temperatura chegou a bater 39ºC.

De acordo com os relatos, o grupo de estudantes, não se sabe o número exato, teve que marchar na unidade neste período como forma de ação disciplinar. Alguns alunos chegaram a passar mal e tiveram que ser socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O Portal A TARDE entrou em contato com o Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, que preferiu não se manifestar "no momento" e orientou a reportagem a entrar em contato com o Departamento de Comunicação Social da PM.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que "através da Coordenação dos Colégios da rede CPM de ensino, esclarece que assim que tomou conhecimento da denúncia iniciou uma apuração interna com o objetivo de esclarecer os fatos".

A corporação ainda salientou que "reitera o compromisso educacional e respeitoso com todos os alunos das 16 unidades de ensino do CPM no estado".