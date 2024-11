Alunos de São Francisco do Conde fazem replantio de mangues

120kg de lixo foram retirados do local - Foto: Afonso Conceição

Estudantes de São Francisco do Conde participaram do Projeto Recife, que promove o replantio de mangues com participação comunitária, no coração do manguezal da comunidade do Caípe. Finalizado na última quarta-feira, 23, a primeira fase do programa de educação ambiental plantou 500 mudas de mangue vermelho, além de mobilizar os participantes em ação de limpeza que retirou 120kg de lixo do local.

Com o apoio da Acelen, o programa envolveu 40 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Anna Junqueira Ayres Tourinho (CEAJAT). Além dos alunos, cinco professores, 39 voluntários e nove alunos do curso técnico de Meio Ambiente participaram do projeto.

Agora, a iniciativa segue para a Escola Municipal Iromar Silva Nogueira, onde estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental terão a oportunidade de aprender sobre a importância desse ecossistema.

Leia mais

>> Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe celular na sala de aula

>> Primeira etapa do Enem 2024 será realizada neste domingo



Deusdélia Andrade, educadora ambiental e coordenadora do projeto, destaca a relevância de sensibilizar a comunidade sobre o valor dos manguezais. "Nossa proposta é que, por meio da educação ambiental, possamos chamar a atenção da comunidade para a importância da conservação desse ecossistema essencial", comenta.

O programa de ensino do Projeto Recife das Pinaúnas é dividido em três aulas teóricas e duas práticas. Nas aulas teóricas, os estudantes aprendem sobre a importância dos manguezais tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Já nas aulas práticas, realizadas no manguezal, os participantes colocam em prática o manuseio de sementes e mudas, além de aprender sobre a escolha do local e as técnicas de plantio adequadas.