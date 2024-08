Alvo da polícia na ilha, liderança de facção morre em confronto

Suspeito morreu após ser baleado em confronto com a Polícia Militar, em Mar Grande - Foto: Reprodução

Um dos principais alvos das forças de segurança na Ilha Vera Cruz morreu durante troca de tiros com policiais do 23º Batalhão da PM, na localidade conhecida como Alto da Faustina, que fica em Mar Grande. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 23.

Segundo uma fonte do Portal A TARDE, ligada à polícia, o homem, identificado apenas pelo prenome de Caique, estava com um grupo de aproximadamente 18 homens quando foi localizado pelos agentes. Ele ficou ferido durante o confronto e foi achado caído ao chão. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu.



Ainda conforme as informações, Caíque era um dos alvos prioritários da polícia na Ilha de Mar Grande e integrava a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Foram apreendidos com ele uma pistola 380, um celular, R$ 149,50, 327 pedras de crack, 257 pinos de cocaína, 58 trouxas de maconha e um relógio dourado. A ocorrência foi registrada na 24ª Delegacia Territorial.