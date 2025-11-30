Caso Gabriel Almeida: médico baiano coleciona polêmicas com o Cremeb

Gabriel Almeida, médico alvo da operação - Foto: Divulgação

Alvo da Operação Slim, coordenada pela Polícia Federal, na última quinta-feira, 27, o cirurgião-geral baiano Gabriel Almeida já havia sido penalizado pelo Conselho Regional de Medicina (Cremeb). O médico teria cometido infrações como emissão de laudos de maneira ilegível.

Gabriel Almeida, que foi acusado de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação ilegal de Mounjaro, remédio usado para emagrecimento, infringiu quatro artigos previstos no Conselho de Ética do órgão: 11, 21, 80 e 87.

De acordo com as acusações, o médico fazia uma manipulação do princípio ativo da Tirzepatida, presente em diversos medicamentos de emagrecimento, como o Mounjaro.



Quais as infrações cometidas?

Gabriel foi notificado por receitar ou emitir laudos de maneira secreta, sem o número de registro no Cremeb, previsto no Artigo 11, além ser citado nos artigos 21 (não obter consentimento do paciente após esclarecê-lo sobre o procedimento realizado); 80 (expedição de documento sem ato praticado profissional que seja justificado); e 87 (não elaborar prontuário legível dos pacientes).

Operação Slim

A Operação Slim cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira, 27, em estados como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, em estabelecimentos comerciais e médicos, além de residências.

Gabriel é acusado fazer parte de uma quadrilha especializada em fabricação de Mounjaro de maneira ilegal.