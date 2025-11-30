BAHIA
Caso Gabriel Almeida: médico baiano coleciona polêmicas com o Cremeb
Gabriel Almeida foi alvo da Operação Slim, coordenada pela PF
Por Redação
Alvo da Operação Slim, coordenada pela Polícia Federal, na última quinta-feira, 27, o cirurgião-geral baiano Gabriel Almeida já havia sido penalizado pelo Conselho Regional de Medicina (Cremeb). O médico teria cometido infrações como emissão de laudos de maneira ilegível.
Leia Também:
Gabriel Almeida, que foi acusado de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação ilegal de Mounjaro, remédio usado para emagrecimento, infringiu quatro artigos previstos no Conselho de Ética do órgão: 11, 21, 80 e 87.
De acordo com as acusações, o médico fazia uma manipulação do princípio ativo da Tirzepatida, presente em diversos medicamentos de emagrecimento, como o Mounjaro.
Quais as infrações cometidas?
Gabriel foi notificado por receitar ou emitir laudos de maneira secreta, sem o número de registro no Cremeb, previsto no Artigo 11, além ser citado nos artigos 21 (não obter consentimento do paciente após esclarecê-lo sobre o procedimento realizado); 80 (expedição de documento sem ato praticado profissional que seja justificado); e 87 (não elaborar prontuário legível dos pacientes).
Operação Slim
A Operação Slim cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira, 27, em estados como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, em estabelecimentos comerciais e médicos, além de residências.
Gabriel é acusado fazer parte de uma quadrilha especializada em fabricação de Mounjaro de maneira ilegal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes