HOME > BAHIA
BAHIA

ABM celebra o Dia do Médico e 83 anos de fundação com homenagens ao Mérito Médico

Evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 30, na sede da instituição

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

30/10/2025 - 22:01 h | Atualizada em 30/10/2025 - 22:26
Cerimônia do Mérito Médico 2025
Cerimônia do Mérito Médico 2025 -

Histórias de dedicação, ética e amor à profissão marcaram a cerimônia do Mérito Médico 2025, realizada pela Associação Baiana de Medicina (ABM) na noite desta quinta-feira, 30, em Salvador. O evento, que também celebrou os 83 anos da entidade, reuniu autoridades e médicos para homenagear profissionais que transformam vidas e inspiram gerações dentro e fora dos consultórios.

A Mesa Solene foi composta por importantes lideranças do setor da saúde e da educação: o diretor financeiro da ABM, Dr. Luis Henrique Costa e Costa; o diretor científico da Associação Médica Brasileira (AMB), Dr. José Eduardo Lutaif Dolci; o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. José Hiean da Silva; representando a secretária de Saúde do Estado da Bahia, Dra. Roberta Silva de Carvalho Santana, esteve presente a superintendente de Regulação do Estado, Dra. Mônica Hupsel; o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB), Conselheiro Plínio Roberto Barreto Sodré, representando o presidente da entidade, Dr. Otávio Marambaia dos Santos; a presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed), Dra. Rita Virgínia Marques Ribeiro; o presidente da Academia de Medicina da Bahia, Dr. César Augusto de Araújo Neto; o reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Prof. Dr. Paulo César Miguez de Oliveira; e o diretor da Faculdade de Medicina da UFBA, Prof. Dr. Antônio Alberto da Silva Lopes.

Homenageados

Entre os homenageados da noite, o Dr. Otávio Marambaia, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB), recebeu o Mérito Médico Acadêmico, em reconhecimento à sua contribuição à formação médica ao longo de mais de quatro décadas de docência.

“Eu me tornei professor, primeiro por necessidade, depois por gozo e depois por pura desejo de transmitir conhecimento e experiências…. Sempre lembrando que a ética é a medida de todas as coisas. Isso é basilar na formação do médico e quem quer ser professor de médicos tem que transmitir, além do conhecimento, da técnica, da ciência, tem que transmitir a ética. Então isso me dá, a essa altura da vida, a satisfação de ter ajudado a formar muitos médicos e especialistas”, destacou.

Hepatologista, diretor médico do Hospital Aliança e professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Dr. Raymundo Paraná foi homenageado por sua dedicação aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Em suas palavras, destacou o caráter transformador do sistema público brasileiro.

Dr. Raymundo Paraná recebeu homenagem
Dr. Raymundo Paraná recebeu homenagem | Foto: Divulgação

“Lutar pelo SUS é reconhecer que esse país é um país injusto e que o Sistema Único de Saúde é o melhor modelo e o maior projeto de reparação social que esse país já conheceu. Então, essa homenagem e reconhecimento a isso, acho que representa todos os médicos, todas as pessoas, todos os profissionais de saúde que lutam pelo Sistema Único de Saúde e que ainda precisa ser muito, muito amparado, porque sofre ataques a todo momento”, pontuou.

O Dr. Jedson Nascimento, anestesiologista, recebeu o Mérito de Associatividade, em reconhecimento à sua contribuição às entidades médicas. Ao Portal A TARDE, destacou o compromisso ético e humano que norteia sua trajetória.

“Eu sempre acreditei que a nossa vida tem um propósito, e o meu, com a medicina, é melhorar o atendimento ao paciente. Para melhorar o atendimento do paciente existe um caminho, que é melhorar a formação do médico. Isso acontece por minha própria vida, porque eu perdi meu pai e eu acho que meu pai poderia ter sido melhor atendido quando faleceu. Então, me disse por propósito na minha vida. E hoje eu continuo com o mesmo propósito, a mesma intenção, de formar pessoas bem para poder ter a sociedade, eu mesmo, minha família e todos, com qualidade de atendimento devida”, afirmou.

O Dr. Dalmar Perciliano foi reconhecido por sua dedicação aos pacientes do interior da Bahia. Em um discurso poético e emocionado, agradeceu à família e aos colegas de profissão.

“Vou seguindo os preceitos da honestidade, da caridade e a luz da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos são cegos e minha língua calará. Os segredos que me forem revelados é o que eu tenho como conceito de conduta. Se um dia me perguntarem o que eu realizei de melhor na minha vida, responderei com orgulho que fiz o meu melhor para as pessoas, fossem elas boas ou ruins. pois independentemente das circunstâncias, tudo deve ser feito com o coração”, disse.

Encerrando as homenagens, em homenagem In Memoriam, o Dr. Enéas Silva, pneumologista e professor, foi lembrado por sua trajetória exemplar. A homenagem foi recebida por sua filha, a pediatra Dra. Sheila Carvalho, que se emocionou ao falar sobre o legado do pai.

“Nós nos sentimos muito honrados, nossa família, em receber essa homenagem em nome de meu pai, em memória. Isso reflete todo o reconhecimento de um trabalho e de uma dedicação à medicina baiana. E eu tenho certeza que de onde ele está, ele está recebendo essa homenagem de uma forma muito lisonjeira. E é isso, eu segui a profissão dele, não segui a mesma especialidade, eu fiz pediatria, ele era pneumologista, mas foi assim, foi um exemplo de vida e de profissionalismo, não só para mim, como para muitos outros médicos”, concluiu.

Após a solenidade, os convidados participaram de um coquetel comemorativo na ABM, marcado por momentos de confraternização entre colegas de profissão, familiares e autoridades.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

