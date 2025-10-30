Traumas das operações: entenda sequelas psicológicas deixadas pelos tiroteios

Operação Contenção, operação mais mortal do Rio de Janeiro - Foto: MAURO PIMENTEL

O assunto mais falado nesta semana é a megaoperação deflagrada na terça-feira, 28, no Rio de Janeiro visando uma ofensiva contra a facção do Comando Vermelho (CV), nos complexos do Alemão e da Penha.

A Operação Contenção já é considerada como a mais mortal da história do estado, contabilizando mais de 120 mortes, sendo quatro deles policiais, dois militares e dois civis.

Entenda a operação

A Operação Contenção envolveu 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar. O objetivo era desarticular o Comando Vermelho, tendo como principal alvo, um do líderes da facção, Edgar Alves de Andrade, o 'Doca ou Urso', 55 anos.

Além disso, a operação buscava cumprir cerca de 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão.

Entre os dados divulgados oficialmente estão:

Mortos: 121 pessoas. quatro sendo policiais, dois civis e dois militares;

Presos: 113 pessoas;

Armas apreendidas: 91 fuzis e duas pistolas;

Motocicletas apreendidas: nove.

Impactos pós operação

Em meio a esse "banho de sangue", muitas vezes os dados dos que morrem chamam muita atenção, porém algo que não é muito mostrado, é a situação em que os moradores do local onde a operação aconteceu ficam, após a mesma se encerrar.

Pensando nisso, o portal A TARDE conversou com a psicóloga Anna Marchesini, que falou sobre as consequências psicológicas dessas operações na população.

Segundo a psicóloga, viver em locais de constantes operações policiais violentas gera um estado de “hipervigilância crônica”, que, como explica Anna, é um estado onde “corpo e mente entram em um modo de funcionamento de alerta permanente, como se o perigo fosse contínuo”.

Somado a isso, ela ainda aponta que tal cenário provoca outros distúrbios como:

ansiedade muito intensa;

medo de sair de casa;

alterações no sono;

irritabilidade;

sensação constante de ameaça.

Batizada de Operação Contenção, a ação mobilizou 2,5 mil policiais civis e militares | Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

Desenvolvimento de traumas

“Viver em comunidades que constantemente são alvos de incursões policiais pode causar grandes níveis de sofrimento psicológico“, explica a psicóloga. Além disso, o ambiente é muito propício ao desenvolvimento de traumas.

Segundo a psicóloga, uma série de transtornos podem surgir nessa realidade, como, por exemplo, o “estresse pós-traumático”, onde a pessoa traumatizada “revive” os acontecimentos, sofre de pesadelos e flashbacks do trauma.

Somado a isso, ela explica que quando a pessoa passa por uma situação parecida com a que gerou o trauma, como escutar o barulho de um disparo, ela automaticamente entraria em uma crise de ansiedade.

Outro sentimento que ela pode ter é o “misto de ansiedade com a depressão, que é a sensação de impotência e de insegurança prolongados ali diante daquele contexto”.

Impacto nas crianças

Um público muito afetado por essas guerras entre polícia e facções são as crianças, que dentro dessa realidade sofrem com a perda de parentes. E, “quando expostas a esse cenário de caos podem desenvolver vários sintomas psicológicos”, disse a psicóloga.

Ainda de acordo com Anna, as crianças podem “desenvolver transtornos logo na infância, como ansiedade, sofrendo com medo de se separar da família, de ir para a escola e algo ruim acontecer. Passando a viver em um estado de hipervigilância constante”.

Mães lamentando as mortes na Operação Contenção | Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

Tratamento

O tratamento a ser feito nesses casos de traumas, segundo a psicóloga, é a “psicoterapia com profissionais habilitados para atendimentos dos transtornos ansiosos e acompanhamento psiquiátrico para terapia medicamentosa.”