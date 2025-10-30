Menu
Amputações por diabetes aumentam 57% na Bahia em uma década

Avanço preocupa profissionais de saúde, que apontam má alimentação e baixo acompanhamento médico

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

30/10/2025 - 17:05 h
Maioria dos diagnósticos é de diabetes tipo 2
-

O número de amputações provocadas por complicações do diabetes cresceu 57% na Bahia nos últimos dez anos, segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS). O avanço preocupa profissionais de saúde, que apontam a má alimentação e o baixo acompanhamento médico como fatores decisivos para esse aumento.

Apesar do cenário alarmante, o diabetes tipo 2 é uma doença que pode ser prevenida. E, segundo especialistas, o primeiro passo para a prevenção começa no prato.

Alimentação ultraprocessada: o vilão silencioso

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo excessivo de refrigerantes, doces e carboidratos refinados é uma das principais causas do diabetes no mundo. O problema tem início ainda na infância, com a ampla oferta de alimentos ultraprocessados em casa e até na merenda escolar.

“Os carboidratos refinados como um todo são vilões... Os carboidratos refinados como o arroz polido, o açúcar de mesa, os biscoitos, as bolachas, o pão branco, toda a enorme quantidade de produtos cuja base é o açúcar. Carboidratos integrais não fazem parte deste grupo, daí o consumo de aipim, inhame, batata-doce e outras raízes feculentas, bem como o consumo de arroz integral e cereais integrais não é problemático para a nossa saúde”, explica o médico e naturopata Áureo Augusto.

A relação entre alimentação e incidência de diabetes não é novidade. O fisiologista Rui Coutinho, no livro Fisiologia da Nutrição, cita um caso histórico: durante a Segunda Guerra Mundial, o bloqueio de alimentos industrializados na Dinamarca ocupada pelos nazistas forçou a população a consumir apenas produtos integrais e alimentos cultivados em casa. O resultado foi a queda significativa nos casos e nas mortes por diabetes.

Saúde integral: corpo, mente e espírito

Para Áureo Augusto, o cuidado com a alimentação é apenas uma parte do processo de cura. “Somos seres complexos, e nossos aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais se influenciam mutuamente. A doença, muitas vezes, é um sinal de desequilíbrio em um desses níveis”, afirma o especialista.

Essa visão será o foco do curso “Cura em Todos os Níveis”, conduzido por Áureo Augusto no Vale do Capão, na Chapada Diamantina (BA). O evento propõe uma jornada de autoconhecimento e reconexão com o corpo, a natureza e o sentido de viver com equilíbrio.

