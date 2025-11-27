SEM AVANÇO
Caraíba Metais: empresa admite falta de pagamento e greve continua
Em reunião realizada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego não foi apresentada nenhuma nova proposta
Por Alan Rodrigues
Permanece o impasse entre a Caraíba Metais e os trabalhadores, em greve desde segunda-feira, 24. Em reunião realizada na terça-feira, 25, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), a empresa confirmou o atraso de dois meses de salário mas não apresentou nenhuma nova proposta.
A empresa desligou 236 trabalhadores em julho, quando a fábrica, única metalúrgica de cobre do Brasil, entrou em hibernação. Em setembro, a Paranapanema, empresa que controla a Caraíba, anunciou a demissão de mais 287 operários quando interrompeu a laminação de sucata.
Cerca de 90 trabalhadores permaneceram ativos para a manutenção da fábrica mas, desde segunda-feira, esse esfetivo foi reduzido com a deflagração da greve geral.
Sócios da falência
A Caraíba está em recuperação judicial desde 2023 e a proposta apresentada aos demitidos é de pagar 40% do valor das rescisões com ações da empresa, que se encontram em queda livre. O restante seria pago em parcelas mensais, mas só a partir do ano que vem.
Além disso, a empresa sugere que funcionários invistam no processamento de resíduos produzidos a partir da purificsação de efluentes com uso de cal, a chamada lama de gesso, que nunca foi comercializada.
