Há 2 meses sem receber, trabalhadores da Caraíba decretam greve geral

Trabalhadores da Caraíba anunciaram suspensão das atividades para cobrar salários em atraso. - Foto: Reprodução

Trabalhadores da Caraíba Metais, em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, deflagraram nesta segunda-feira, 24, uma greve geral para cobrar o pagamento de salários e benefícios em atraso há dois meses.

Segundo fontes do sindicato dos metalúrgicos local, apenas 20 dos 80 trabalhadores escalados para a hibernação da fábrica estão trabalhando. A empresa anunciou a demissão de 287 trabalhadores que estavam em casa desde setembro. Outros 236 foram desligados em 1º de julho sem nenhum pagamento.

A proposta apresentada foi de converter 40% das rescisões em ações da empresa, que se encontra em recuperação judicial há dois anos. O valor da ação está em queda livre e, desde a celebração reduziu quase pela metade, de R$ 1,37 para R$ 0,77 na cotação atual. O restante do pagamento seria feito em parcelas mensais a partir de janeiro de 2026.

Outros 287 trabalhadores, que agora estão na pauta de demissões da Paranapanema, controladora da Caraíba, trabalharam até agosto, quando a empresa deixou de receber sucata para refino.

Esses foram desligados no fim de setembro. Para eles foi oferecido R$ 3 milhões em lama de gesso, resultante da purificação de efluentes com cal. Esse material, segundo a Caraíba, poderia gerar até R$ 90 milhões em recursos, o que trabalhadores da área operacional contestam.

O que diz a empresa

A reportagem de A TARDE solicitou posicionamento à Paranapanema sobre a decisão dos funcionários de deflagrar greve e as propostas apresentadas aos demitidos. A empresa enviou a seguinte nota:

“A Paranapanema informa que, nesta terça-feira (25/11), realizará reunião com representantes do sindicato dos colaboradores”.