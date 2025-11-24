Menu
SEM PERSPECTIVA

Há 2 meses sem receber, trabalhadores da Caraíba decretam greve geral

Metalúrgica suspendeu operações em agosto e oferece ações em queda livre como pagamento

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

24/11/2025 - 20:47 h
Trabalhadores da Caraíba anunciaram suspensão das atividades para cobrar salários em atraso.
-

Trabalhadores da Caraíba Metais, em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, deflagraram nesta segunda-feira, 24, uma greve geral para cobrar o pagamento de salários e benefícios em atraso há dois meses.

Segundo fontes do sindicato dos metalúrgicos local, apenas 20 dos 80 trabalhadores escalados para a hibernação da fábrica estão trabalhando. A empresa anunciou a demissão de 287 trabalhadores que estavam em casa desde setembro. Outros 236 foram desligados em 1º de julho sem nenhum pagamento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta apresentada foi de converter 40% das rescisões em ações da empresa, que se encontra em recuperação judicial há dois anos. O valor da ação está em queda livre e, desde a celebração reduziu quase pela metade, de R$ 1,37 para R$ 0,77 na cotação atual. O restante do pagamento seria feito em parcelas mensais a partir de janeiro de 2026.

Outros 287 trabalhadores, que agora estão na pauta de demissões da Paranapanema, controladora da Caraíba, trabalharam até agosto, quando a empresa deixou de receber sucata para refino.

Esses foram desligados no fim de setembro. Para eles foi oferecido R$ 3 milhões em lama de gesso, resultante da purificação de efluentes com cal. Esse material, segundo a Caraíba, poderia gerar até R$ 90 milhões em recursos, o que trabalhadores da área operacional contestam.

Leia Também:

Demitidos da Caraíba protestam por descumprimento de acordo
Caraíba volta a atrasar salários e propõe demissão em massa
Transição energética abre caminho para aquisição da Caraíba metais
Trabalhadores da Caraíba Metais pedem socorro estatal

O que diz a empresa

A reportagem de A TARDE solicitou posicionamento à Paranapanema sobre a decisão dos funcionários de deflagrar greve e as propostas apresentadas aos demitidos. A empresa enviou a seguinte nota:

“A Paranapanema informa que, nesta terça-feira (25/11), realizará reunião com representantes do sindicato dos colaboradores”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Caraíba Metais direitos trabalhistas greve Paranapanema trabalhadores

Trabalhadores da Caraíba anunciaram suspensão das atividades para cobrar salários em atraso.
Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Trabalhadores da Caraíba anunciaram suspensão das atividades para cobrar salários em atraso.
Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Trabalhadores da Caraíba anunciaram suspensão das atividades para cobrar salários em atraso.
Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Trabalhadores da Caraíba anunciaram suspensão das atividades para cobrar salários em atraso.
Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

