Caraíba anuncia demissão de 236 trabalhadores nesta terça

Trabalhadores da Caraíba se reuniram na sede do sindicato dos metalúrgicos de Camaçari para discutir pagamento de rescisões - Foto: Divulgação

Trabalhadores da Caraíba Metais que se encontram em 'lay off', ou com contratos suspensos, se reuniram nesta segunda-feira, 30, para discutir as próximas ações diante da decisão da empresa de demitir a todos nesta terça-feira, 1º.

A Paranapanema, que controla a metalúrgica, a única processadora de cobre eletrolítico do Brasil, propõe pagar as rescisões dos 236 operários em 24 vezes, com o primeiro pagamento a partir de fevereiro de 2026 e a conclusão apenas em janeiro de 2028.

Nas reuniões de ontem, os operários decidiram aguardar o pagamento do salário de maio para deliberar as próximas ações. Uma nova mobilização, interditando a entrada da fábrica, não foi descartada. Os pagamentos comeeçaram a ser identificados pelos trabalhadores no início da noite.

Os funcionários que permanecem trabalhando não serão afetados pelas demissões neste momento. A TARDE solicitou posicionamento à Paranapanema mas, novamente, não houve retorno.