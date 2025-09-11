Menu
IMPASSE SEM FIM

Demitidos da Caraíba protestam por descumprimento de acordo

Empresa demitiu 204 funcionários em julho e não efetuou o segundo pagamento previsto para o dia 30 do mês passado

Por Alan Rodrigues

11/09/2025 - 14:49 h | Atualizada em 11/09/2025 - 15:38
Trabalhadores demitidos da Caraíba Metais bloquearam acesso às dependências da empresa
Trabalhadores demitidos da Caraíba Metais bloquearam acesso às dependências da empresa

Funcionários demitidos da Caraíba Metais bloquearam na manhã desta quinta-feira, 11, o acesso à empresa, localizada em Dias d´Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles protestam contra o não pagamento da 2ª parcela do acordo firmado em julho, quando 204 trabalhadores foram demitidos.

A demissão coletiva deveria ser o desfecho de um impasse iniciado em novembro de 2023, quando a empresa, única metalúrgica de cobre do país, sob controle da Paranapanema, entrou em recuperação judicial.

Demissão em massa

Mergulhada em dívidas, a Caraíba colocou a maior parte dos colaboradores em 'lay off', ou seja, recebendo sem trabalhar. Após os 5 meses de auxílio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a empresa passou a ter problemas para pagar os salários e começaram os atrasos.

Após várias manifestações, envolvendo até um pedido de intervenção feito ao presidente Lula (PT), a Caraíba decidiu pela demissão em massa, reduzindo drasticamente a sua operação, comprometendo, inclusive, a preservação do maquinário, sujeito a altíssimas temperaturas.

Após o pagamento da primeira parcela do acordo, firmado em 12 vezes, nenhum outro valor foi recolhido, tendo vencido a 2ª parcela no último dia 30 de agosto. Até o fechamento dessa reportagem a empresa não havia se posicionado, segundo o presidente do sindicato dos metalúrgicos, Ernandes Biset.

Tags:

Caraíba Metais Demissão em massa Descumprimento de acordo Paranapanema Protesto trabalhadores

x