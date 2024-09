AMAB promove Congresso para debater atualizações do Judiciário

Congresso tem como objetivo principal promover uma reflexão aprofundada sobre os desafios atuais do Judiciário - Foto: Divulgação

Magistrados, Advogados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos e estudantes de Direito poderão participar do II Congresso Regional da AMAB, em Juazeiro. O evento gratuito será realizado no dia 12 de setembro, no auditório do Colégio Rui Barbosa, em Juazeiro, na Região do Vale do São Francisco.

O evento é promovido pela Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), a Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) e a Universidade Corporativa (UNICORP) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), com apoio institucional do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IBRADES).

Veja mais

>> Justiça: homem é condenado a 21 anos por espancar e matar mulher

>> TJBA realiza seminário com integrantes de tribunais de todo o país

O tema central do congresso é “Atualidades, Inovações e Poder Judiciário", para fomentar discussões essenciais sobre o futuro do Judiciário brasileiro e o impacto das inovações na justiça, assegurando a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. O II Congresso Regional da AMAB tem como objetivo principal promover uma reflexão aprofundada sobre os desafios atuais do Judiciário, incentivando o aperfeiçoamento contínuo e o networking entre profissionais da área.

A escolha da Cidade de Juazeiro como sede reflete o compromisso da AMAB em expandir o alcance das discussões jurídicas para além da capital, promovendo o desenvolvimento regional, representando uma oportunidade ímpar para a cidade, ao fomentar o aperfeiçoamento do conhecimento e a economia local, incentivar o turismo, e colocar a região em destaque no cenário jurídico estadual.

Já estão confirmadas palestras de renomados juristas e autoridades do Poder Judiciário, como o Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, João Paulo Schoucair, Desembargador Antonio Adonias, do TJBA, Juiz de Direito do TJBA Tardelli Boaventura, do Advogado e Presidente do IBRADES, Georges Humbert, do Juiz Federal Gabriel Wedy. Além deles, também estão confirmados como palestrantes o Advogado Ziel Ferreira Lopes, o Promotor de Justiça do Rio de Janeiro Fabricio Rocha Bastos, Juiz de Direito do TJBA Frank Daniel Neri, Juiz de Direito e Professor da Uneb Adrianno

Sandes, Juiz de Direito do TJBA Eduardo Camillo e Desembargador Pablo Zuniga, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Através das palestras, os organizadores pretendem oferecer uma oportunidade única para a troca de conhecimentos e experiências entre acadêmicos, juristas, profissionais do Direito e membros do Poder Judiciário. O Direito é uma área em constante transformação, influenciada por mudanças legislativas, jurisprudenciais, sociais e tecnológicas. “Nesse contexto dinâmico, é fundamental que os atores jurídicos estejam sempre atualizados e preparados para os desafios do exercício da atividade judicante com a necessidade de uma evolução sustentável”, afirma o Diretor-Geral da EMAB, Juiz Marcelo Lagrota.

A 1ª edição do Congresso Regional da AMAB foi realizada em Vitória da Conquista, no sudeste da Bahia, nos dias 13 e 14 de junho, com a presença da Presidente do TJBA, Desembargadora Cynthia Resende, do Presidente da AMAB, Desembargador Julio Travessa, dos demais membros do Judiciário baiano, com palestras de Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de Advogados, Juízes, acadêmicos e Professores de Direito.