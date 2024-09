TJBA realiza seminário com integrantes de tribunais de todo o país

Sede do Tribunal de Justiça da Bahia, onde vai acontecer o evento - Foto: Divulgação | CNJ

Entre os dias 29 e 30 de agosto vai acontecer um seminário onde estarão reunidos os tribunais de justiça e de contas, com o objetivo de debater as melhores práticas e aperfeiçoamento do exercício de suas funções.

O evento vai acontecer no Auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), e reunirá desembargadores, magistrados, conselheiros de contas, servidores dos três órgãos e público externo, com palestras sobre a interpretação da Nova Lei de Licitações e Contratos.

Leia mais:

>>Casamento coletivo LGBTQIAPN+ tem inscrições abertas pelo TJ-BA

>>TJBA inicia serviços gratuitos para reconhecimento de paternidade

>>TJBA promove evento para reconhecimento de paternidade

Entre os palestrantes estão o Ministro Ribeiro Dantas, do STJ, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, o Ministro Benjamin Zymler, do TCU, o Desembargador José Aras, do TJBA, o próprio Conselheiro Nelson Pellegrino e os professores Reinaldo Couto, Advogado da União, e o advogado Georges Humbert, que preside o Ibrades junto com a vice-presidente de sustentabilidade da ACB, Isabela Suarez.