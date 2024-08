TJBA inicia serviços gratuitos para reconhecimento de paternidade

No primeiro dia da campanha, mais de 20 agendamento foram relizados - Foto: Divulgação | TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) iniciou na terça-feira, 13, a campanha Corrente do Amor, que oferece serviços gratuitos para reconhecimento de paternidade. O evento ficará disponível ao público até esta sexta-feira, 16, na sede do Laboratório Biocroma, localizado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, 66, bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Quem tiver interesse em ser atendido pela campanha pode comparecer ao local, das 9h às 16h30, porém, é preciso estar atento à seguinte questão: em casos envolvendo menores de idade, para que o exame de investigação de paternidade (DNA) seja realizado , além da mãe, é necessário a presença da pessoa apontada como pai. A previsão é de que o resultado dos materiais coletados fique disponível em até 45 dias.

Entretanto, o TJBA orienta que, antes de irem até o laboratório, os interessados façam contato com as equipes da ação, por meio dos números (71) 3372-5167 / 0800 284 2252 ou pelo WhatsApp (71) 98167-4922.

Só ontem, primeiro dia da campanha, mais de 20 agendamentos, incluindo reconhecimento de paternidade e aconselhamento jurídico, foram realizados. Nessa ação, também é possível realizar o reconhecimento de paternidade espontâneo. Nesse caso, não é feito nenhum tipo de coleta genética, apenas uma mediação - já que o homem reconhece a paternidade. Após essa mediação, o NUPEMEC solicita ao cartório a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento.

Uma mulher, que preferiu não se identificar, esteve presente no laboratório para acompanhar o irmão de 67 anos. Apesar de ter sido criado pelo pai, na certidão de nascimento dele não há o registro da paternidade.

Eles fizeram coleta de material genético para o teste de DNA. "Meu irmão morou muito tempo em São Paulo, retornou recentemente. Só percebemos isso porque precisei levá-lo numa consulta médica e na hora de fazer a ficha, eu não consegui comprovar que somos irmãos”, disse a mulher ao MASSA!.