Justiça: homem é condenado a 21 anos por espancar e matar mulher

Micael Santos Monteiro, preso por espancar e matar Ana Paula Brito Pimenta, no bairro da Liberdade, em Salvador, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. O julgamento do acusado aconteceu nesta segunda-feira, 26, no Fórum Ruy Barbosa.

Ele foi condenado pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado por motivo torpe, com requintes de crueldade e impossibilidade de defesa da vítima.



O júri popular durou cerca de nove horas e meia e contou com os dois filhos da vítima e do líder da ocupação em que Ana Paula morava.

Relembre o crime

O caso aconteceu em abril de 2023. A mulher foi abandonada desacordada pelo condenado. Após as agressões, no dia 15 de abril de 2023, Ana Paula ficou internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital baiana e entrou em coma. No entanto, no dia 20 de abril, a família da vítima foi informada que ela teve morte cerebral.

Segundo Janaína Pimenta, filha de Ana Paula, o condenado ligou pedindo socorro para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas alegou que não conhecia a companheira.

Os familiares tentaram doar os órgãos de Ana Paula Pimenta, mas ela teve múltipla falência. O crime inicialmente foi registrado como tentativa de feminicídio, mas a tipificação mudou para feminicídio após a morte.

Micael Santos Monteiro foi preso pelo crime no dia 3 de maio de 2023, na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.