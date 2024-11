Andrei acompanha Rowenna em inaugurações de colégios em Juazeiro

Andrei e Rowenna participaram de entregas de colégios estaduais em Juazeiro - Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Juazeiro, Andrei Gonçalves (MDB), acompanhou a secretária de Educação, Rowenna Brito, nesta terça-feira (12) na entrega das obras de seis colégios estaduais de Juazeiro.

“Hoje é um dia histórico para a educação da rede estadual de Juazeiro. Nossa cidade merece um ensino de qualidade, e é inspirador ver esses colégios ampliados e modernizados, com toda estrutura que os alunos e professores merecem. A população de Juazeiro quer, acima de tudo, um futuro melhor para nossos jovens, e isso só é possível investindo em educação. Quero agradecer e parabenizar ao governador Jerônimo e à secretária Rowenna por todos esses investimentos no nosso município”, destacou o futuro gestor.

O Colégio de Tempo Integral Lomanto Júnior, que passou por uma ampla reestruturação e modernização, foi o primeiro a ser inaugurado. Durante a solenidade, que também contou com a presença do vice-prefeito eleito Tiano Félix e do deputado estadual Zó, a família do poeta Manuca Almeida (In memoriam), que deu nome ao teatro da instituição de ensino, foi homenageada.

“É tão bom saber que a palavra de Manuca chegou tão distante, trazendo essa força tão grande que une a palavra, a poesia e a música, e que nos trouxe até aqui. Ontem fez sete anos da partida dele, e hoje estamos no teatro do Lomanto, que recebeu o nome dele. Eu e a nossa família agradecemos ao deputado Zó, à secretária e ao governador por essa linda homenagem. Aos alunos, desejo que aproveitem esse espaço, cantem, recitem, criem, estudem para alcançar os seus sonhos”, disse emocionada Lú Almeida, viúva do artista.

A secretária Rowenna também inaugurou a ampliação e modernização de mais cinco escolas estaduais da cidade, entre elas o Colégio Rui Barbosa, onde a comitiva foi recebida pela fanfarra e por apresentações artísticas dos alunos no teatro da escola, que leva o nome do poeta e músico juazeirense, Luiz Galvão.

“Hoje é um dia muito feliz e importante para a Educação de Juazeiro. Percorremos o município por vários bairros, entregando para as comunidades escolares as novas estruturas de 6 colégios, todos padronizados para atender o nosso modelo de Educação de Tempo Integral. Foram feitas intervenções completas nas estruturas, proporcionando para toda a população, unidades acolhedoras e equipadas, prontas para abrir novas oportunidades para nossos estudantes e atender melhor aos professores. Na próxima quinta-feira estaremos de volta na cidade, com o governador Jerônimo, para entregar novos investimentos”, informou a secretária.

Os alunos da escola também fizeram questão de agradecer pelas melhorias feitas na instituição de ensino.

“Eu amei essa transformação que aconteceu no meu colégio. Agora temos refeitório, quadras de esportes, teatro, biblioteca, rádio, escola, equipamentos, e isso tudo só ajuda para que a gente aprenda ainda mais”, avaliou a aluna do Rui, Carla Fernandes.

Também foram reinaugurados os Colégios Pedro Raymundo Moreira Rego, CPM Alfredo Viana, Augustinho Muniz e o Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco (CETEP), representando um avanço na infraestrutura das unidades escolares.