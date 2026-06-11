Apagão: Feira de Santana e cidades da região registram falta de energia

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Moradores de Feira de Santana e de diversas cidades da Bahia relataram uma queda no fornecimento de energia elétrica na manhã desta quinta-feira, 11. A interrupção afetou diferentes bairros do município e também foi registrada em outras localidades do estado.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que o problema foi causado por uma ocorrência no sistema de transmissão de energia, identificada nas primeiras horas da manhã. Segundo a concessionária, a intercorrência impactou a distribuição de energia em Feira de Santana e região.

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A distribuidora afirmou que acompanha a situação em conjunto com a empresa responsável pela transmissão e que já mantém equipes mobilizadas para atuar no restabelecimento do serviço.

De acordo com a Neoenergia Coelba, o fornecimento de energia será retomado assim que houver autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A empresa informou ainda que trabalha para que a normalização ocorra no menor tempo possível.

Até o momento, não foram divulgadas a previsão para a completa regularização do abastecimento de energia.

Leia nota na íntegra

Uma ocorrência no sistema de transmissão, identificada na manhã desta quinta-feira (11/06), impactou a distribuição de energia em Feira de Santana e região. A distribuidora acompanha a situação com a transmissora e está com as equipes prontas para restabelecer o fornecimento de energia, no menor tempo possível, assim que o ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico - autorizar o reestabelecimento.