Novo RG: Bahia inicia emissão de identidade em cartão

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A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser feita com suporte em cartão de policarbonato. O serviço foi divulgado nesta quarta-feira, 10, pelo Governo da Bahia, durante a inauguração do Complexo Policial de Nazaré, em Salvador.

Mesmo com a emissão gratuita do documento, a opção pelo cartão custa R$ 91,72 e pode ser solicitada no momento do pedido da CIN.

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O Diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Osvaldo Silva, explica sobre como ocorre o funcionamento do material.

"Embora a primeira via seja gratuita, se o cidadão optar pelo cartão, ainda assim será cobrada a taxa. Esta é mais uma opção disponibilizada pelo Instituto Pedro Mello para quem desejar um documento mais resistente", disse.

O que é o cartão de policarbonato?

Feito em material plástico rígido com impressão interna a laser, o cartão é mais durável e resistente a rasgos, umidade e fraudes, assemelhando-se aos cartões de crédito e ao padrão de passaportes internacionais.

A escolha da emissão no formato de cartão de policarbonato é opcional e cobrada pelos estados.

Sobre a nova CIN

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) permanece sendo oferecida em papel, tendo as mesmas informações do modelo em policarbonato.

Na Bahia, cerca de 4 milhões de documentos já foram emitidos, sendo o segundo maior emissor da CIN no Brasil.

O documento tem como número único o CPF, sendo possível incluir outros números, como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor, certificado militar, além de condições de saúde como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências auditivas, físicas, visuais, intelectuais, grupo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.