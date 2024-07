Após agente de saúde denunciar estupro, número de queixas sobe para 6

Caso foi registraod na Deam de Itabuna - Foto: Divulgação | SSP - BA

Após uma agente de saúde identificada como Romilda Jesus da Silva denunciar ter sido estuprada pelo médico oncologista Antônio Mangabeira durante atendimento, em Itabuna, no sul da Bahia, as denúncias de assédio sexual por parte do profissional, subiram para 6. O caso aconteceu na clínica Oncosul, na terça-feira, 9, e foi registrado na Delegacia Especialista de Atendimento à Mulher (Deam).

Quando o caso foi denunciado na terça, já haviam outras três queixas registradas no segundo semestre de 2023. Após a denúncia, outros dois casos relacionados a importunação sexual foram registrados.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em segredo de Justiça. Além disso, o inquérito deve ser concluído para ser enviado para análise do Ministério Público nos próximos 30 dias.

Em nota, o centro médico Oncosul informou que "está colaborando integralmente com as autoridades competentes para a investigação dos fatos, que devem ser apurados pelas instâncias legais, sempre com respeito ao contraditório e ampla defesa”.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) também divulgou uma nota afirmando “que tomou conhecimento do caso através da imprensa e das redes sociais, abrindo assim uma sindicância e ofício para apuração".