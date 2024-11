Após barco virar, pescador nada mais de 48h em busca de ajuda

- Foto: Redes sociais

Um pescador nadou desesperado por socorro nadou por mais de 48h depois que o barco em que ele estava com o filho e o irmão virar na região de Corumbau, em Prado, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Marinha do Brasil, o acidente aconteceu na quinta-feira, 17, e as vítimas só terminaram de ser resgatadas no domingo, 20. Após o barco em que os três estavam virar, Zeilton amarrou uma boia salva-vidas no corpo e nadou em busca de socorro. Ele só foi resgatado na madrugada de domingo, por volta de 2h, quando um barco o encontrou próximo a cidade de Prado.

Zeilton da Paixão Ferreira, Lucas Henrique dos Santos Ferreira e Ivan da Paixão Ferreira são pescadores e vivem em Alcobaça, cidade que também fica no extremo sul do estado. Eles tiveram apenas arranhões e passam bem.

Leia também:

>> Pai e filho, vítimas de chacina em Sete de Abril, são sepultados

>> Foragido da Justiça estava no tiroteio na Suburbana, em Salvador

>> CMS: prefeito retira pedido de empréstimo para compra de novos ônibus

Socorro

Zeilton foi levado para o Porto de Alcobaça e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou para o Hospital São Bernardo, na mesma cidade.

A Marinha e grupos de pescadores de cidades próximas foram acionados para fazer as buscas por Lucas Henrique e Ivan. Cerca de oito embarcações e duas aeronaves participaram das buscas.

Os outros dois pescadores foram encontrados na tarde de domingo, fora da água, em um recife próximo a Alcobaça. Eles sobreviveram porque conseguiram fazer uma espécie de jangada com a boias salva-vidas e partes do barco.

Eles foram levados para o mesmo hospital de Zeilton e seguem internados nesta segunda-feira, 21, em observação.